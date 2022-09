No Dia da Democracia, Rosa pede 'diálogo, tolerância, respeito às minorias'

15/09/2022 | 18:04



Na contramão de pautas que Bolsonaro hostiliza, segundo seus opositores, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, pregou nesta quinta-feira, 15, que a democracia é 'muito mais' do que a escolha de governantes, abarcando 'diálogo, tolerância e respeito às minorias, em especial as mais vulneráveis'.

A ministra frisou que a defesa de tal população 'está consolidada na jurisdição constitucional das liberdades, uma das funções mais relevantes e inegociáveis' do Supremo. "Que saibamos todos defender a democracia enquanto valor inegociável e aperfeiçoá-la continuamente fortalecendo nossas instituições e o estado democrático de direito", indicou.

Em sua primeira sessão plenária no comando da Corte máxima, a magistrada fez um breve pronunciamento em razão do Dia da Democracia, celebrado no dia 15 de setembro. "Refletir sobre a democracia não constitui mero exercício teórico, mas necessidade inadiável que a todos se impõe", afirmou.

A ministra ainda reforçou a indicação feita em seu discurso de posse, no sentido de que sua gestão será marcada pela 'proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático'. "Reafirmo a nossa fé no regime democrático consagrado na nossa Constituição, de que o Supremo tem a guarda por expresso comando do texto constitucional", ponderou.

Na cerimônia em que se tornou presidente do Supremo já havia ressaltado que a Corte 'em matéria de interpretação constitucional, detém o monopólio da última palavra.