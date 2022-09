Daiana Garbin posta vídeo fofo com filha Lua e faz campanha contra câncer ocular infantil

15/09/2022 | 16:11



Fofura! A jornalista Daiana Garbin, casada com Tiago Leifert, compartilhou em suas redes sociais um vídeo carinhoso junto a filha Lua, de um ano e dez meses de vida. Nesta quinta-feira, dia 15, ela mostrou Lua com um filtro da campanha contra o retinoblastoma, câncer infantil nos olhos, doença com a qual a menininha convive há quase um ano. Nos Stories, Daiana lê o texto presente no filtro, junto à filhota sorridente. Como não se derreter, né?

- Lua! Olha que linda! De olho nos olhinhos.

A família passou por momentos difíceis desde a descoberta da doença da pequena. O tratamento nos olhos completou um ano no mês de setembro. Pela data marcante ser perto do Dia Nacional de Combate ao Retinoblastoma, os pais resolveram fazer uma campanha sobre a importância da prevenção contra tal tipo de câncer.

- Agora no mês de setembro, a nossa filha Lua está completando um ano de tratamento contra o câncer, e o aniversário de um ano do tratamento, por coincidência, cai muito perto do Dia Nacional de Combate ao Retinoblastoma. A gente aproveitou essa coincidência para fazer um evento. A Dai está organizando uma campanha - que a gente espera que seja gigante, e esse é só o primeiro ano - de conscientização sobre o retinoblastoma. É uma doença rara? É, mas ela acontece. E a gente quer que as pessoas descubram o mais rápido possível. O diagnóstico precoce é fundamental, por isso é importante disseminar informação. É essa a nossa intenção. Então, vem aí a campanha De olho nos olhinhos.