Orquestra Contemporânea Innovare respira novos ares e se apresenta na Sala São Paulo

Da Redação



15/09/2022 | 16:06



O projeto da OCI (Orquestra Contemporânea InnovareI), que tem raízes em São Bernardo mas tem a proposta de conquistar o mundo, se apresenta no dia 18 de setembro, às 11h. A apresentação será em concerto matinal, no espaço mais emblemático da América do Sul quando o assunto é música erudita: a Sala São Paulo. Os ingressos, gratuitos, podem ser adquiridos a partir do dia 12/9, pelo site ou totens da Sala São Paulo.

Com duração de aproximadamente uma hora, o concerto será voltado ao repertório sinfônico tradicional baseado em composições de Johann Strauss – pai das valsas vienenses – e também de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, grande mestre do ballet e maior nome do romantismo russo.

“Considero esta apresentação um marco para o nosso projeto, já que a Sala São Paulo é um espaço importantíssimo e referência dentro e fora do País. Significa que estamos sendo observados e aprovados pela crítica musical”, comenta o maestro Fernando Mathias, regente da OCI, ao revelar que haverá um bis especial baseado em canções judaicas russas, que promete alegrar e contagiar muito o público.

Saiba mais sobre a OCI

Idealizada pela iniciativa privada, a Orquestra Contemporânea Innovare está vinculada à Associação Artística Cultural Tocando a Vida, de São Bernardo (mantenedora da orquestra), e corre em paralelo com a criação de um movimento cultural d’OCI, que pretende expandir e se tornar um polo de impacto na região. A ação também está alinhada com os conceitos do ESG, que vem ganhando cada vez mais espaço no mundo - a sigla faz referência a compromissos e boas práticas Ambiental, Social e de Governança.

A orquestra, regida pelo maestro Fernando Mathias, um jovem negro, de apenas 32 anos, autodidata, que nasceu na periferia de Santo André, tem como missão oferecer a melhor experiência criativa, multissensorial e multimídia para que as pessoas possam sentir a música em sua plenitude. Portanto, não tem um formato específico e não fica rígida apenas a música erudita, podendo ter variações e formações diferentes dependendo do tipo de apresentação.

Serviço

OCI - Orquestra Contemporânea Innovare

Data: 18/09, às 11h

Onde: Sala São Paulo

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 – estacionamento no local (confira os valores)

Ingressos: grátis pelo site da Sala São Paulo ou totens no piso térreo – disponíveis a partir do dia 12/09, às 10h - limitados a dois por pessoa.