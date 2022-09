Da Redação



15/09/2022 | 16:02



Nas ruas, a batalha do papel e das bandeiras

Quanto mais se aproxima o dia 2 de outubro, quando será realizado o primeiro turno das eleições, mais as ruas das áreas centrais das cidades da região são tomadas por moradores a serviço dos candidatos, sobretudo daqueles que disputam cargos de deputados (federal e estadual). Munidos de bandeiras, faixas e santinhos, estão espalhados em calçadas, ruas de comércio e semáforos, entre outros pontos de grande circulação. Com pouco espaço nas propagandas de TV, porque é pouco tempo para número gigantesco de pleiteantes a essas vagas ­ sem contar que a maior parte do horário gratuito é dedicada aos postulantes à Presidência e ao governo do Estado ­, o corpo a corpo e a entrega de materiais para apresentar os candidatos são as principais armas à disposição. Aos pedestres e motoristas, resta saber desviar para seguir adiante.

Bastidores

Almoço de peso

Candidato pelo União Brasil a deputado federal, Fernando Marangoni almoçou ontem, no Rosas Churrascaria, com seus apoiadores na corrida eleitoral: os vereadores Dra. Ana Veterinária (União Brasil), Dr. Pedro Awada (Patriota), Zezão (PDT) e Vavá da Churrascaria (PSD), além do parlamentar licenciado e atual secretário municipal de Segurança Cidadã, Edson Sardano, e o responsável pela Pasta da Pessoa com Deficiência, Ivo de Lima. O postulante também tem em seu time o vereador Bahia do Lava Rápido (PSDB). "Juntos, somos de casa aqui em Santo André, andreenses raiz. Vamos virar a página de 20 anos da nossa cidade sem representante em Brasília", disse Marangoni.

Homenagem a dom Cláudio

Presidente da Câmara de Santo André, o vereador Pedrinho Botaro (PSDB) apresentou projeto que denomina como Complexo de Assistência Social Andreense Cardeal Dom Cláudio Hummes o recém-equipamento inaugurado na Vila Luzita. Dom Cláudio foi bispo da Diocese de Santo André por 21 anos e sempre prezou pelo trabalho nas comunidades e pela luta dos direitos sociais dos menos favorecidos. "Mais do que nomear um equipamento público, a justa homenagem é uma forma de manter o legado de dom Cláudio Hummes vivo", comentou o parlamentar em suas redes sociais.