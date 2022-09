Como é o Margaritaville, hotel all inclusive em Punta Cana inspirado em uma música dos anos 1970

Paulo Basso Jr.

15/09/2022 | 15:55



Viajei para a República Dominicana, no Caribe, para saber como é o Margaritaville, hotel all inclusive em Punta Cana. Voltei de lá encantado e super-recomendo para quem deseja passar férias dos sonhos na região, com muito relax e diversão.

Se você está pesquisando como é o Margaritaville, hotel all inclusive em Punta Cana, chegou ao lugar certo. Situado em Cap Cana, a apenas 15 minutos do aeroporto de Punta Cana, o resort é perfeito para quem viaja em lua de mel ou grupos de adultos.

Vale dizer que, para famílias com crianças pequenas, há opções mais adequadas na região, como o hotel Nickelodeon em Punta Cana, que eu também visitei e é bem legal.

Agora, caso se enquadre no primeiro grupo e esteja em busca de dias festivos no Caribe, chegou a hora de se divertir. Bora conhecer o Margaritaville antes de fazer reservas no hotel e saber se ele combina com seu perfil de viajante? Você sabia, por exemplo, que ele é inspirado em uma música dos anos 1970?

Como é o Margaritaville, hotel all inclusive em Punta Cana

Paulo Basso Jr. Piscina do Margaritaville, hotel all inclusive em Punta Cana

O Margaritaville Island Reserve Cap Cana é um dos mais novos entre os 31 resorts da marca espalhados pelo mundo, todos eles inspirados na canção Margaritaville, gravada pelo cantor e compositor americano Jimmy Buffett, em 1977.

A letra, que fala a respeito de curtir a vida sem pressa, de chinelo de dedo e tomando todas em um ambiente tropical repleto de turistas, dá o tom do hotel, aberto em novembro de 2021 e administrado pela rede Karisma Hotels & Resorts.

Ali, em meio às extensas faixas de areia repletas de palmeiras da Playa Juanillo, em Cap Cana, o tempo parece passar devagar, e a maior preocupação do hóspede é saber se vai passar o dia na praia ou no imenso e sinuoso complexo de piscinas.

Ou, então, escolher a cor do próximo drinque, servido nas espreguiçadeiras à beira-mar ou no 5 O’Clock Somewhere Bar, um movimentado bar-molhado cercado por bancos e cadeiras de balanço.

Imerso nessa atmosfera, o Margaritaville Island Reserve Cap Cana é voltado, sobretudo, para adultos, que contam com diversas áreas exclusivas no hotel. As famílias com crianças são bem-vindas, mas instaladas em um espaço menor do resort, também agradável e com boas piscinas de frente para a praia.

Fotos do hotel Margaritaville, em Punta Cana

Se você deseja saber em detalhes como é Margaritaville, hotel all inclusive em Punta Cana, confira na galeria algumas fotos que fiz por lá:

Os quartos do Margaritaville, em Punta Cana

Paulo Basso Jr. Um dos quartos do hotel all inclusive em Punta Cana

Até mesmo os quartos com configurações mais simples do Margaritaville Island Reserve Cap Cana são amplos, coloridos e confortáveis, todos eles decorados com temas praianos e com vista para o mar e as piscinas. No total, são 228 suítes, além de 40 villas luxuosas, com varandas que dão acesso direto a piscinas.

Tudo é tão exclusivo que nem os produtos do frigobar, também incluídos na diária, são pré-determinados. Água, café e chá são repostos todos os dias, mas o restante pode ser “adquirido” pelo hóspede em um mercado situado dentro do resort, a partir de pontos concedidos de acordo com o tipo de quarto e a quantidade de dias da reserva.

A lojinha conta com pães, chocolates, salgadinhos, geleias e outras guloseimas, além de refrigerantes, cervejas, vinhos e espumantes. Assim, fica fácil fazer um brinde ao estilo de vida e à música de Jimmy Buffett, cujo único defeito, para a maioria dos mortais, é não durar para sempre.

Praia com mar azul-turquesa

Paulo Basso Jr. A linda praia em frente ao hotel Margaritaville, em Punta Cana

Curiosamente, a praia em frente ao hotel Margaritaville, em Punta Cana vive vazia. A maioria dos hóspedes, vinda dos EUA, prefere passar o tempo nas áreas de lazer internas, a despeito do mar calmo, quente e azul-turquesa que se prolonga ao lado.

Melhor para quem não abre mão de aproveitar a natureza, que ali ganha uma forcinha humana. Como o litoral de Punta Cana está cada vez mais infestado de sargaço, espécie de alga que empresa tons marrons à água e tem odor ruim, boias e redes são colocadas a alguns metros da praia para afastar a presença desse indesejado visitante.

Assim, o que sobra é um visual estonteante, digno de cartão-postal, e uma vontade imensa de “desperdiçar o tempo em Margaritaville”, como prega Jimmy Buffett em sua icônica canção.

Restaurantes do hotel all inclusive em Punta Cana

Paulo Basso Jr. JWB Steakhouse, um dos restaurantes do hotel all inclusive em Punta Cana

Outra vantagem do Margaritaville Island Reserve Cap Cana é ser all inclusive, o que garante bebidas e comidas à vontade durante a hospedagem. E o melhor de tudo é que a oferta é ampla. São seis restaurantes, de várias especialidades – além do Table 10, de cozinha molecular, que promove jantares de dez cursos e é o único pago à parte.

Na hora do café da manhã, o The Boat House é insuperável, com um bufê que oferece desde salmão defumado até croque-monsieur. Para almoçar, a dica é o Rum Runners, que serve pratos caribenhos.

No jantar, sobram escolhas, como o excelente Frank & Lola’s, de cozinha italiana, o Mon So Wi, com comida de rua asiática, e o JWB Steakhouse, dono de suculentos cortes de carne e uma temática divertida, inspirada em uma música de Jimmy Buffett, cuja letra trata do dia em que sua aeronave foi perseguida após ser confundida com a de um traficante.

Paulo Basso Jr. LandShark, cervejaria artesanal do resort

O restaurante mais original, porém, é a LandShark, que fica aberto para almoço e jantar. Trata-se da primeira cervejaria artesanal instalada em um hotel all inclusive no Caribe.

Há sempre quatro tipos de cerveja à disposição na casa, todas elas fresquinhas, tiradas diretamente do tonel. E quem deseja saber como elas são produzidas pode fazer um dos tours gratuitos (quase sempre com o mestre-cervejeiro) que rolam de segunda, quarta e sexta-feira, no fim da tarde.

A LandShark também é ponto de encontro dos noctívagos, já que promove karaokês e baladas silenciosas (com a galera escutando música em fones de ouvido e dançando loucamente – para quem vê de fora, é pura risada) depois das 23h. Antes disso, bandas costumam tocar ao vivo no Punch, um bar e lounge que anoitece ao som de reggae, rock e outros ritmos.

Reservas no hotel Margaritaville

Paulo Basso Jr. Hotel conta com belo complexo de piscinas

As diárias no Margaritaville, hotel all inclusive em Punta Cana. começam em US$ 346. Por esse valor, dá para achar quartos com vista para o mar, espaçosos e decorados com temas praianos. Há ainda opções maiores, com banheiras e outros mimos, Isso sem contar as villas com acesso direto a piscinas.