Escola Livre de Cinema e Vídeo realiza mostra de filmes ‘Latinidade para Pequenos’

Renan Soares



15/09/2022 | 13:50



Neste mês, a ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André) recebe a mostra de filmes infantis ‘Latinidade para Pequenos’. A animação ‘Encanto’ abre a programação nesta quinta-feira (15); serão exibidos ainda ‘A Nova Onda do Imperador’ (dia 22), e ‘Viva: A Vida é Uma Festa’ (dia 29), sempre às 15h. Trata-se de mais uma parceria da ELCV com o Museu da Imagem e do Som (MIS), através dos Pontos MIS. A indicação é livre e a atividade é gratuita.

Nesta quinta, às 15h, a atração será o longa-metragem ‘Encanto’, que conta a história da família colombiana Madrigal, em que todos são dotados de magia, e Mirabel, a única que não recebeu seu dom quando tinha 5 anos. Direção: Charise Castro Smith, Byron Howard e Jared Bush. (103´, animação/fantasia, EUA, 2021).

No dia 22, às 15h, será exibido ‘A Nova Onda do Imperador’, que mostra a história de um imperador inca adolescente que quer retornar sua forma humana após ser transformado em lhama por sua ex-conselheira. Direção: Mark Dindal. (78´, animação/aventura, EUA, 2000).

E ‘Viva: A Vida é Uma Festa’ fecha a programação no dia 29, às 15h. A animação é baseada no feriado mexicano do Dia dos Mortos. No enredo, um garoto de 12 anos é transportado acidentalmente para o mundo dos mortos, onde procura por seu trisavô músico para que ele o leve de volta para sua família no mundo dos vivos. Direção: Lee Unkrich. (105´, animação/musical, EUA, 2017).

Serviço:

Mostra de filmes infantis ‘Latinidade para Crianças’

Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), através dos Pontos MIS

Endereço: Avenida Utinga, 136 - Vila Metalúrgica

Dia 15: ‘Encanto’ (103´, animação/fantasia, EUA, 2021)

Dia 22: ‘A Nova Onda do Imperador’ (78´, animação/aventura, EUA, 2000)

Dia 29: ‘Viva: A Vida é Uma Festa’ (105´, animação/musical, EUA, 2017)

Sempre às 15h, com entrada gratuita