EC São Bernardo é goleado pelo Santos fora de casa

Pedro Lopes

Especial para o Diário



15/09/2022 | 13:32



O EC São Bernardo enfrentou a equipe do Santos ontem (14), na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Paulistão feminino, e acabou sofrendo uma goleada por 7 a 0.

As Valentinas foram dominadas durante todo o jogo, principalmente no primeiro tempo. Logo aos dois minutos da partida, após cobrança de escanteio, Camila Martins colocou no fundo da rede, estragando totalmente o planejamento que o São Bernardo fez para o jogo. Aos cinco, após nova cobrança de escanteio, a zagueira Tayla pega de primeira e marca um belo gol, ampliando a vantagem na Vila Belmiro. O melhor ataque do campeonato não descansou e após uma falha de Jane, Cristiane manda de peito para marcar o seu primeiro gol na partida, o terceiro do Santos.

O EC São Bernardo não conseguia passar do meio de campo, estava totalmente dominado e as triangulações não davam certo, e isso culminou em mais gols de Cristiane, um aos 28 e outro aos 36, fazendo o famoso "hat-trick". Aos 44 minutos, Tuca derruba Thaisinha na área e a camisa 10 santista foi para a cobrança fazendo o sexto gol santista.

Na volta para o segundo tempo, as Valentinas voltaram com uma postura totalmente diferente. O EC São Bernardo conseguia tocar a bola e realizar as triangulações necessárias, e a goleira Michelle foi muito exigida durante a partida, realizando excelentes defesas e evitando uma goleada maior.

Por fim, aos 46 da etapa final, Cristiane faz o seu quarto gol na partida, e o Santos saiu vitorioso.

Michelle, goleira do EC São Bernardo e destaque da equipe, enfatizou o comportamento do time em cada tempo.

"Tivemos muitos erros no primeiro tempo. Descemos para o vestiário, o professor Márcio conversou com a gente e buscamos melhorar no segundo, tanto que foi uma partida completamente diferente na segunda etapa", comentou Michelle após a partida.

O próximo compromisso do São Bernardo é contra o líder do campeonato RB Bragantino. As Valentinas jogarão no estádio Bruno Daniel, na quinta-feira, dia 22 de setembro.