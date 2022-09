Banco manda leiloar apartamento duplex de Caio Ribeiro por dívida de dois milhões de reais

15/09/2022 | 13:10



O banco Itaú Unibanco teria mandado leiloar o apartamento duplex de Caio Ribeiro por conta de uma dívida de dois milhões de reais do comentarista da TV Globo. Segundo informações do colunista Diego Garcia, a empresa teria ficado com o imóvel e declarado quitados os débitos do famoso após duas tentativas falhas de venda, em que não surgiram interessados.

O jornalista noticia que a escritura apartamento informa que o ex-jogador de futebol teria adquirido o duplex de parentes por dois milhões e 400 mil reais em 2016, sendo que cerca de um milhão e 400 mil reais foi por meio de financiamento. Na época, Caio manteve a posse e deu o imóvel em alienação fiduciária ao Itaú Unibanco, ou seja, transferiu a propriedade para a instituição financeira de modo a ser usada como garantia até o pagamento da dívida.

No caso do comentarista, ele prometeu pagar em 360 prestações mensais e sucessivas com juros. O apartamento foi avaliado em dois milhões de reais, o que correspondia à dívida de Ribeiro com o banco e fez com que o duplex fosse a leilão por conta da lei de alienação fiduciária após o ex-atleta não cumprir com sua parte do acordo.

Procurado, o comentarista não retornou o contato até o momento para esclarecer os fatos.