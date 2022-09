Marca de supermercado planeja ter dez lojas em Santo André até março de 2023

Beatriz Mirelle e Renan Soares



15/09/2022 | 12:30



A marca de supermercado Oxxo abriu a segunda unidade em Santo André. Localizada na Avenida Portugal, número 1259, a abertura faz parte do projeto de expansão de dez anos do grupo Nós, formado pela rede mexicana Femsa e pela Raízen, na cidade andreense. O evento teve a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), do secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego do município, Evandro Banzato, do diretor de expansão do grupo Nós, David Pestana, e diretor de expansão da Oxxo, José Moreira. A projeção é mais oito unidades até março de 2023.

“Estamos muito felizes em receber a marca Oxxo na cidade. É mais uma grande rede que vem para o nosso município gerando emprego e renda. Isso é resultado da recuperação de credibilidade de Santo André, que, nos últimos anos, voltou a ser atrativa para grandes redes de diversas áreas, como industrial, comercial e de serviços”, destacou o prefeito. Ao todo, estima-se que 50 unidades sejam inauguradas no município até 2032, criando 500 empregos diretos. “Entre vagas indiretas, o número será, no mínimo, três vezes maior. Além disso, é um local que está disponível 24 horas para atender os moradores.”