Audi inaugura concessionária com carregadores ultrarrápidos para elétricos

A Audi anunciou a inauguração de nova concessionária em Uberlândia (MG), com os novos conceitos de experiência progressiva e conceito Scaled Full Function. A Audi Center Uberlândia tem 1.074 metros quadrados e disponibilizará aos clientes as linhas completas RS e e-tron, além de estação de recarga ultrarrápida de 150 kW para veículos elétricos.

A nova loja possui ambiente sustentável e com elementos arquitetônicos sofisticados, incluindo a estrutura de aço com esquadrias e a ampla área envidraçada. Isso assegura visibilidade total do showroom de 365 metros quadrados e torna o espaço, à noite, uma vitrine iluminada.

Internamente, o novo espaço da Audi apresenta os veículos organizados junto à área de estar e ao café, para conforto e permanência dos clientes. O espaço conta ainda com uma área destinada à Audi Collection, a linha exclusiva de produtos de lifestyle da fabricante. Já a fachada exibe o novo logo bidimensional em LED da Audi, alinhado aos padrões globais da marca das quatro argolas.

Além da infraestrutura, a Audi Center Uberlândia terá uma estação de recarga ultrarrápida de 150kw, que estará disponível aos clientes da marca com o objetivo de fomentar a mobilidade elétrica na região. Essa iniciativa demonstra o investimento da marca no desenvolvimento de uma infraestrutura adequada para os carros elétricos em suas concessionárias espalhadas pelo país.

Conceito Scaled Full Function

O Scaled Full Function é um conceito que busca aprimorar a experiência dos clientes em seu contato com os veículos da marca. Com showroom reduzido, um projeto diferenciado de iluminação e atendimento individualizado, a unidade oferece uma jornada de compra premium e personalizada bem como serviços de pós-vendas completo.

A Audi Center Uberlândia é a quarta unidade da marca a adotar o Scaled Full Function no Brasil. Anteriormente, o conceito foi emprestado à Audi Center Goiânia (novembro de 2021), Audi Center Vale (março de 2022) e Audi Center Rio Preto (agosto de 2022).

Audi e-tron e Esportivos R e RS

Em abril de 2020 a Audi lançou o primeiro modelo 100% elétrico da marca: o Audi e-tron. Contando com baterias de íons de lítio, retrovisores externos virtuais e dois motores elétricos que juntos tem uma potência de 408 cv e um torque de 664 Nm, o veículo se tornou uma das construções mais impactantes da marca.

No ano de seu lançamento, o carro bateu recorde de vendas do segmento de elétricos. Desde então, o portifólio da marca cresceu ainda mais com o lançamento do Audi e-tron Sportback, em 2020, e Audi RS e-tron GT e Audi e-tron S Sportback, em 2021.

Audi Collection

A Audi Center Uberlândia também conta com a presença de uma loja para adquirir produtos da grife exclusiva de roupas e acessórios da marca das quatro argolas, a Audi Collection. São diversas coleções inspiradas nas características de design, inovação, legado e esportividade da marca.

Os produtos são comercializados nas concessionárias Audi de todo o País e também na loja oficial da Audi no Mercado Livre – o site disponibiliza os itens das Audi Center mais próximas, que são responsáveis pelo envio ao cliente.