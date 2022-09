Prazo para motofretistas receberem benefício de R$ 1.000 termina domingo

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



15/09/2022 | 12:10



As inscrições para a receber Bolsa Empreendedor de R$ 1.000 e capacitação direcionada a motofretistas terminam neste domingo (18). O programa do Governo do Estado de São Paulo disponibilizou 12 mil vagas aos profissionais responsáveis por transporte de produtos e serviços. A iniciativa se deu a partir de parceria com o Detran-SP.

O benefício será concedido àqueles que participarem de curso de qualificação empreendedora do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e ter título de pessoa jurídica ou MEI (Microempreendedor Individual) formalizado.

Bruno Reis, coordenador do Bolsa Empreendedor, comenta que as aulas serão 100% online, com carga horária de 10 horas e a pessoa assiste no período que preferir. "Em conversa com o Detran, vimos que parte do público do Bolsa Empreendedor era de motofretistas. Essa parceria fomenta a formalização desses trabalhadores", destaca. "Acreditamos que 12 mil vagas serão suficientes, mas, caso o número de inscritos seja maior, priorizaremos pessoas de baixa renda, mulheres, pretos, pardos e PCDs (pessoas com deficiência)", finaliza.

Os aprovados receberão um cartão que precisa ser desbloqueado no portal Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov. br). Os depósitos, divididos em duas parcelas de R$ 500, serão realizados no dia 20 de cada mês. A partir do momento que iniciar o curso, o aluno precisa apresentar 80% de frequência nas aulas durante o período de um mês. O valor pode ser recebido em até 60 dias após a conclusão do curso.

CRITÉRIOS

Para fazer parte, é necessário morar em cidade paulista, ser maior de 18 anos, ter renda familiar mensal menor que três salários mínimos (abaixo de R$ 3.636), estar desempregado ou ser MEI. No site www. bolsadopovo.sp.gov.br/portal/ BolsaEmpreendedor é possível preencher o formulário de inscrição.

Também há vagas para motofretistas e motoentregadores se especializarem no curso de motofrete disponível gratuitamente pelo Detran-SP. As aulas são on-line e podem ser acessadas em htps:/ead.detran.sp.gov.br/ept/bci/motofrete, conforme inscrição.