Confederação de skate ameaça processar humoristas por piadas sobre paraskatista

15/09/2022 | 12:04



A Confederação Brasileira de Skate (CBSK) e a Associação Brasileira de Paraskate (ABPSK) divulgaram uma nota nesta quarta-feira repudiando comentários capacitistas d feitos pelos humoristas Marcos Chiesa (Bola), Carioca, Victor Sarro e Renato Albani contra o paraskatista Daniel Amorim Santos. As entidades ameaçaram entrar com um processo caso uma retratação pública não seja feita.

As falas aconteceram no podcast Ticaracaticast, em episódio publicado no dia 30 de agosto. Entre outros apelidos pejorativos, eles chamaram Amorim, que não possui parte das pernas e dos braços, de "travesseiro", "bloco de cimento", "tortuguita", "Bob Esponja".

"O paraskate tem função chave na inclusão social de pessoas com deficiência. A Confederação Brasileira de Skate e a Associação Brasileira de Paraskate estão comprometidas com essa luta e não podem aceitar que atletas sejam desrespeitados publicamente", publicou a CBSK.

Na nota oficial, tanto a CBSK e a SBPSK reforçam que a discriminação por causa de deficiências é crime, com a pena podendo chegar a cinco anos de prisão caso seja cometida em meios de comunicação, além da aplicação de multa. Tanto o Ticaracaticast quanto os humoristas envolvidos ainda não se pronunciaram sobre o caso.

"A pretensão do humor e da liberdade de expressão não pode jamais ser usada para gerar mais sofrimento a pessoas que diariamente lutam contra o preconceito", diz a nota.

Daniel Amorim, por sua vez, comentou sobre o assunto em um vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram. Ele agradeceu as mensagens de apoio e admitiu ter ficado magoado com os comentários. Porém, pediu para que os seus fãs e seguidores não publicassem xingamentos ou mensagens maldosas nas páginas dos humoristas.

"As piadas me deixaram magoado, mas nada tão sério. Estou representando os paraskatistas, que ficaram muito chateados com isso. Mesmo assim, peço que não vão xingá-los. Só postei porque foi uma falta de respeito da parte deles fazer esse tipo de piada. Magoou a mim e a vários paraskatistas, mas peço que não os xinguem. É o trabalho deles fazer piadas, mas não desse tipo."