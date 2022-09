The Sims 4 se tornará gratuito para todas as plataformas a partir de outubro

Bianca Bellucci

Do 33Giga



15/09/2022 | 09:55



Nesta quarta-feira (14), a produtora Maxis Interactive e a distribuidora Electronic Arts (EA) anunciaram que The Sims 4 estará disponível gratuitamente a partir de 18 de outubro. A novidade contempla todas as plataformas: PC e Mac (via EA app, Origin e Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A gratuidade, no entanto, só vale para o jogo base e dois conteúdos extras. Para ter acesso às 57 DLCs disponíveis – entre pacotes de extensão e jogo, coleção de objetos e kits –, o usuário terá que pagar. Para comparação, na Steam, os valores variam de R$ 30 a R$ 200, somando quase R$ 5 mil.

Porém, quem adquirir o The Sims 4 até 17 de outubro ou quem já tem o game instalado receberá uma recompensa: o Kit Paraíso Desértico. Trata-se de um modo que adiciona um oásis ao simulador de vida, com mobílias para interior e exterior inspiradas nas paisagens naturais do deserto e em materiais como pedra e madeira.

Os desenvolvedores também informaram que os assinantes do serviço EA Play receberão de presente o pacote de expansão Ao Trabalho, enquanto os membros do EA Play Pro serão contemplados com este e o pacote Bebês Coleção de Objetos. Para ter acesso, é necessário entrar para a The Play List, em 18 de outubro.

Ainda é válido destacar que, na mesma data, a EA realizará o Behind The Sims Summit, evento em que serão anunciadas novidades do jogo. A transmissão poderá ser acompanhada via YouTube e Twitch, a partir das 14h (horário de Brasília).