Musa do OnlyFans: concurso elege a melhor criadora de conteúdo sensual do Brasil

O OnlyFans, que já rende bilhões de dólares e teve crescimento de 553% no último ano, irá premiar a modelo mais sensual e requisitada pelos assinantes da plataforma. O concurso Musa do OnlyFans terá início no dia 26 de setembro e será uma ótima oportunidade para aqueles que têm curiosidade sobre o mundo do conteúdo adulto.

No Musa do OnlyFans , as participantes terão 48h para criar uma cena sensual com um tema dado pela equipe organizadora. As integrantes serão avaliadas por 3 jurados nos quesitos sensualidade e produção – criatividade, figurino, roteiro.

A vencedora, que receberá o título de Musa do OnlyFans, vai estampar a capa da revista SpicyFire e ganhar R$ 5 mil em contratos publicitários.

Entre os jurados estão Emme White, que é criadora de conteúdo e anfitriã do Prosa Guiada (podcast dos estúdios Flow), e Adriano “Didi” Francino, anfitrião do podcast do Pagode da Ofensa.

As 10 participantes podem ser conferidas no Instagram do Musa do OnlyFans. O concurso será transmitido gratuitamente através do portal Santa Caliente.