Taxas de juros sobem com dólar, Treasuries e após IBC-Br acima do esperado

15/09/2022 | 09:46



Os juros futuros avançam em toda curva na manhã desta quinta-feira, influenciados pela alta do rendimento dos Treasuries, do dólar e após o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) vir mais forte do que o esperado. O IBC-Br subiu 1,17%, com ajuste sazonais, superando o teto das estimativas (1,00%). Em junho, a alta havia sido de 0,93% (dado revisado nesta quinta).

Além disso, há expectativa com o leilão de LTN e NTN-F (11 horas).

Às 9h25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 13,17%, de 13,11% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 ia para 11,98%, de 11,92%, e o para janeiro de 2027 avançava para 11,69%, de 11,61% no ajuste anterior.