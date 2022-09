GCM realiza palestra para funcionários do Hospital da Mulher

Da Redação



15/09/2022 | 09:27



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André realizou ontem (14) duas palestras para os funcionários do Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, no Parque Novo Oratório, em Santo André, onde foram abordadas noções importantes sobre segurança pública, bem como de segurança e proteção pessoal.

O encontro, realizado no auditório do hospital, teve o objetivo também de difundir boas práticas de segurança na rotina diária, como criar uma rede de vizinhos ou pessoas de confiança no bairro para emitir alertas em caso de necessidade, a atenção necessária na chegada e saída das residências, e evitar comportamentos que possam facilitar a aproximação e prática de roubos e furtos, como permanecer dentro de carros estacionados por muito tempo.

O GCM Classe Distinta Rogério Durante, que ministrou a palestra, destacou que, essencialmente, ações primárias de segurança são primordiais na proteção das pessoas. "É importante ter em mente que pequenas ações implementadas na nossa rotina podem ser essenciais na nossa proteção para evitarmos que momentos de ocasião ou de oportunidade sejam criados por parte de criminosos", destaca.

Além das ações práticas apresentadas em relação a proteção individual, o GCM Rogério Durante apresentou um detalhamento das funções de cada órgão das instituições de segurança pública e as suas atribuições. Em Santo André, a GCM atua nas mais diversas frentes e realiza, em conjunto com as demais forças policiais, diversas operações policiais para proporcionar um aumento na sensação de segurança da população.