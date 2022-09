MC Créu e Ellen Cardoso relembram briga antiga e primeiro fazendeiro é definido em A Fazenda

15/09/2022 | 09:11



Segura peão! Hoje foi a primeira prova do fazendeiro em A Fazenda! Mas antes, a dinâmica do Paiol de classificar os peões como em redes sociais, deu o que falar!

Começando com MC Créu, que logo de cara falou que Ellen Cardoso tem muitos desvios de caráter e não é nem um pouco confiável. Eita! Parece que os dois se conhecem há dez anos e o clima entre eles não é nada amigável.

E essa afirmação não pegou nada bem, e os dois conseguiram protagonizar uma briga à distancia. Na fazenda, Moranguinho se defendeu, falando que na verdade o MC queria registrar seu nome artístico, sem ela saber. A funkeira, inclusive, já admitiu que está torcendo para Créu entrar e os dois poderem tirar essa história à limpo cara a cara.

E as brigas não param entre Deolane e Shay. Dessa vez foi uma fala do empresário que incomodou a influencer, após uma dinâmica, onde ele falou que diferente de algumas pessoas ele ainda não tinha carro, e a doutora pegou as dores. E teve muita ofensa, viu? Deolane não teve papas na língua:

- Cafajeste, eu não tenho paciência com homem sem vergonha. Porque você é um lixo.

Alguns moradores do Paiol ainda usaram a repercussão da dinâmica da noite anterior para pedir votos, mas com certeza a que mais chamou a atenção foi a fala de Créu, que parece estar animado para tirar satisfação com Ellen. Eita, é fogo no feno!

- Você já tomou uma facada pelas costas não é? Eu também! Se eu entrar vou entrar para resolver os B.Os.

Para a tão aguardada prova do fazendeiro da semana, os seis ganhadores da dinâmica da noite passada foram participar em duplas, que ficaram assim: Pétala e Tiago, Alex e Shay e, por fim, Lucas e Pelé. Para a disputa, os peões tiveram que ter boa memória e um pouco de sorte, pois precisaram encontrar, na ordem correta, cada letra que forma a palavra Fazendeiro e montar a pirâmide antes dos adversários.

Lucas largou na frente e logo encontrou a letra F, essa vantagem continuou durante a prova, que até chegou a empatar em certo ponto com Shay e Alex. Mas não deu outra, Pelé e Lucas provaram que tem uma excelente memoria e ganharam a primeira prova do fazendeiro da temporada.

Mas o dilema começou logo depois, já que não é possível ter dois fazendeiros. Então, eles tiveram 30 segundos para decidir qual deles seria o fazendeiro e qual ficaria apenas com a imunidade. Em comum acordo, Lucas pegou o comando da primeira semana.

Na sede da fazenda Lucas foi muito bem recebido por boa parte dos participantes, afinal, na primeira semana, as inimizades só estão começando, não é?