Róger Guedes mira gol no início para Corinthians avançar em 'jogo de gigantes'

14/09/2022 | 21:39



Róger Guedes anotou importante gol no Maracanã que deixou o Corinthians menos pressionado para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense. Com o 2 a 2 da ida, uma vitória simples nesta quinta-feira na Neo Química Arena leva à final da competição e o atacante espera que a equipe consiga um gol rápido para se dar bem em "jogo de gigantes."

O Corinthians tem belo retrospecto em casa pela Copa do Brasil, onde venceu seus três oponentes até agora (Portuguesa-RJ, Santos e Atlético-GO), marcando 10 gols. Mas o Fluminense também chega motivado e com 100% em suas visitas após bater Vila Nova, Cruzeiro e Fortaleza.

"A formação é muito boa, trabalhamos bastante, também descansamos bem após o clássico (com o São Paulo). Estamos a um passo da final e é jogo muito importante, contra uma grande equipe. Se fizermos o nosso melhor e conseguirmos os gols, conseguir fazer um gol no começo do jogo, vai ajudar muito a sair com classificação", prevê Róger Guedes.

O Corinthians já enfrentou o Fluminense duas vezes no ano e em ambas saiu atrás do marcador. Levou 4 a 0 no Rio pelo Brasileirão e buscou o 2 a 2 após ter dois gols de desvantagem. Portanto, em nenhum momento esteve na frente do placar.

"É um jogo de detalhes, como foi o jogo de lá. A gente não desistiu até o último minuto, consegui fazer o gol para trazer o empate para cá que foi de grande tamanho", lembra o camisa 10 corintiano. "Espero que a gente consiga a vitória, a gente vai dar o nosso melhor, é jogo para gente grande, de duas equipes gigantes de qualidade e vamos ver quem leva a melhor."