Bruna Marquezine protagoniza vídeo promocional de ?Cobra Kai?

14/09/2022 | 16:14



A atriz Bruna Marquezine protagonizou um vídeo promocional lançado pela Netflix nesta quarta, 14, para divulgar a quinta temporada de Cobra Kai. No vídeo, a atriz aparece como uma aprendiz de artes marciais, fazendo os mesmos exercícios que o Senhor Miyagi (Pat Morita) ensinou a Daniel Larusso (Ralph Macchio).

Em menos de um minuto de vídeo, Bruna aparece fazendo flexões, chutando o saco de areia para exercícios, esfregando as paredes dojô Miyagi-do, treinando golpes de luta e reproduzindo uma das cenas clássicas do filme original Karatê Kid: pegando uma mosca no ar com dois palitinhos de comer.

Uma outra surpresa aparece no vídeo. Enquanto Bruna treina os movimentos de luta, ela olha um painel e se depara com alguns dos principais personagens de Cobra Kai. A atriz encara as fotografias e entre elas está a de Miguel Diaz, personagem de Xolo Maridueña, que será seu par romântico no filme Besouro Azul. O ator "pisca" para Bruna enquanto ela treina. As referências aos dois atores juntos já entrega como será a interação no novo filme da DC Comics.

A quinta temporada de Cobra Kai já está disponível na Netflix.