Harry Styles participa de campanha nos EUA para incentivar jovens a votar

14/09/2022 | 16:10



O cantor Harry Styles está à frente de uma campanha para incentivar novos registros de jovens eleitores. A ação tem a finalidade de chamar essa população para votar nas próximas eleições dos Estados Unidos. Segundo o site Billboard, o cantor lidera a iniciativa em parceria com uma organização sem fins lucrativos para registro de novos eleitores chamada HeadCount.

A ação tem como propósito fazer com que a influência de Harry sobre os jovens os convençam a votar no pleito de novembro deste ano, nas eleições que decidirá quem ocupará as cadeiras do Capitólio.

"Em 2020, 78% das pessoas que o HeadCount registrou votaram, então sabemos que essas parcerias com artistas são eficazes", disse o diretor da instituição, Andy Bernstein.

Na sequência, Bernstein continua dizendo que o apoio de personalidades como Styles tem um efeito significativo entre os jovens e que isso é necessário para o pleito. "Ter o apoio de pessoas como Harry Styles tem um impacto tremendo. Isso é especialmente importante para as eleições de meio de mandato, que geralmente recebem menos atenção da mídia do que as eleições presidenciais. Isso nos ajuda a alcançar mais eleitores em potencial e garantir que as pessoas sejam ouvidas", destacou Bernstein.

Além de poder votar, os jovens que se registrarem como eleitores podem ganhar uma viagem para Los Angeles e curtir uma festa à fantasia temática de Harry Styles, a "Harryween".