Audiência de The Crown cresce após morte de Rainha Elizabeth II; série entra no top 10 global da Netflix

14/09/2022 | 16:11



Após a morte da Rainha Elizabeth II, a audiência da série The Crown cresceu! De acordo com o veículo Variety, a produção que conta a história da monarca mais longeva da Inglaterra e os conflitos da família real, cresceu mais de 800% em relação ao mesmo período da semana anterior, segundo dados da Whip Media.

Em todo o mundo, a audiência da série aumentou quase quatro vezes mais após a morte da rainha no último dia 8, aos 96 anos de idade. Vale pontuar que o seu filho, agora Rei Charles III, assumiu o trono.

O sucesso da produção está sendo tanto, que ela entrou pela primeira vez no top 10 de séries em língua inglesa mais assistidas ao redor do mundo na Netflix. A produção, que será finalizada na sexta temporada, já contou com três atrizes dando vida à rainha: Claire Foy, nas duas primeiras temporadas, Olivia Colman, na terceira e na quarta, e Imelda Staunton, que está gravando a duas últimas temporadas.

Vale pontuar que os novos episódios estarão disponíveis em novembro de 2022. Já a última temporada ainda não tem uma data de estreia.