Príncipe Harry e Príncipe Andrew foram proibidos de bater continência à Rainha Elizabeth II, diz jornal

14/09/2022 | 16:11



Mais um climão na família real. A questão do traje do Príncipe Harry nas cerimônias de despedida da avó está dando o que falar. O duque de Sussex foi banido de utilizar a farda militar como o resto de sua família.

Por decisão da realeza, nem Harry, que serviu como militar durante dez anos antes de suspender suas atividades na nobreza, nem Príncipe Andrew, recentemente desonrado por ter sido envolvido em casos de pedofilia, teriam acesso aos trajes tradicionais, sendo obrigados a utilizar fraques.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, nesta quarta-feira, dia 14, ambos foram proibidos de bater continência à Rainha Elizabeth II durante a procissão com seu caixão do Palácio de Buckingham rumo ao Westminster Hall, onde seu corpo descansará até seu funeral na segunda-feira, dia 19. O motivo pelo qual os dois foram excluídos é porque ambos tiveram seus títulos militares removidos quando saíram de suas posições reais e não são membros ativos do exército.

Enquanto o Rei Charles III, Príncipe William e a Princesa Anne puderam fazer o gesto em direção ao memorial dedicado à Rainha, os dois príncipes apenas inclinaram suas cabeças em respeito à monarca.