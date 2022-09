Como é o hotel Nickelodeon em Punta Cana, no Caribe

Paulo Basso Jr.

15/09/2022 | 08:55



Eu era doido para saber como é o hotel Nickelodeon em Punta Cana, na República Dominicana. Trata-se de um resort em pleno Caribe voltado para quem viaja em família, repleto de diversão.

Ali, a ideia não é pegar praia ou provar pratos refinados, como ocorre em alguns dos empreendimentos hoteleiros da vizinhança, a exemplo do ótimo Margaritaville Island Reserve Cap Cana Na hora de saber como é o hotel Nickelodeon, em Punta Cana, tenha em mente que o destino é totalmente pensado para as crianças, com parque aquático, lanches, acomodações amplas e, acima de tudo, personagens, muito personagens.

Os pequenos adoram. E muitos marmanjos, como eu, também.

Como é o hotel Nickelodeon em Punta Cana

Paulo Basso Jr. Bob Esponja no hotel Nickelodeon, em Punta Cana

“Oi família, tudo bem?”.

Essa saudação se repete o tempo todo no Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana – Gourmet All Inclusive by Karisma, como ele é chamado oficialmente. Não estranhe se, ao chegar lá, você for recepcionado pelo Bob Esponja. E se não for, não tem problema. Ele certamente dará as caras em algum momento da hospedagem, bem como o Patrick, a Dora, a turma da Patrulha Canina e os Padrinhos Mágicos.

Os encontros com personagens, bem como as comidas e bebidas, estão incluídos nas diárias. E eles ocorrem o tempo todo: no café da manhã, no parque aquático, nos shows que rolam à noite no teatrinho… Ninguém resiste.

Restaurantes do hotel Nickelodeon

Paulo Basso Jr. Restaurante BRGRS.PH no hotel Nickelodeon

Se a ideia é começar o dia com um abraço caloroso da turminha do Nickelodeon, siga para o Zest, um dos oito restaurantes do resort e o único que fica perto da praia. Ali, diversos personagens participam de um show, com muita música e dança, e ficam à disposição para fotos.

O bufê do café da manhã segue o estilo americano e, assim como todos os endereços gastronômicos do hotel, é voltado para crianças, com muitas guloseimas.

Dessa forma, não espere pratos elaborados na hora de comer no empreendimento, mas muitos hambúrgueres (inclusive um gigante, chamado Machete, servido no BRGRS.PH) e comidinhas simples para os papais e mamães dividirem com os filhos (há opções veganas, também).

Paulo Basso Jr. Estações de realidade virtual no restaurante Spacewalker

Tem casas com temática oriental, italiana e até mesmo espacial, como a Spacewalker, a única que exige reserva (mas também incluída no pacote, sem taxas extras). Nela, há games de realidade virtual e garçons vestidos de astronautas. O prato mais famoso do menu é o Núcleo de la Tierra, espécie de ovo de Páscoa que desmancha na calda de chocolate quente para revelar um parfait de maracujá com frutas vermelhas.

A maioria dos restaurantes do Nickelodeon Hotels & Resorts de Punta Cana fica na Praça Gourmet, onde rolam shows e, em algumas noites, um evento chamado Taste of the World, no qual é possível provar pequenos pratos de todos os endereços gastronômicos do empreendimento. Ali pertinho também há lojas com produtos da rede e diversos prédios de acomodações, que se descortinam até a praia.

Quartos do hotel Nickelodeon

Divulgação The Pineapple Villa, com decoração do Bob Esponja

A acomodação mais famosa do hotel Nickelodeon, em Punta Cana, é a The Pineapple Villa, inspirada na casa do Bob Esponja. Com capacidade para seis hóspedes, tem um abacaxi gigante na fachada, dois quartos amplos, três banheiros revestidos de mármore (um deles com banheira e chuveiro em área externa), sala, jardins com piscina privativa e closet.

Para passar alguns dias na “Fenda do Biquíni”, porém, é preciso colocar a mão no bolso da calça quadrada: as diárias por lá começam em US$ 6.356.

Divulgação Até os quartos mais baratos do hotel são excelentes

Não é preciso gastar tanto dinheiro, porém, para ficar bem instalado no resort. Os quartos de entrada, cujas diárias partem de US$ 406, não têm nada de simples e são ótimos, com sala, cama king size, banheiros enormes e varandas amplas. Há ainda configurações um pouco mais caras, mas que dão acesso direto a piscinas, com portãozinhos de segurança para as crianças.

Áreas de lazer do hotel Nickelodeon

Veja como é o hotel Nickelodeon em Punta Cana em relação à oferta de lazer. Há muito que fazer por lá para aproveitar a hospedagem.

Piscinas e praia

Paulo Basso Jr. A bela área das piscinas do hotel

Além das piscinas dos prédios de acomodações, há um conjunto maior perto da praia, com um lindo projeto paisagístico. Nele, as piscinas são aquecidas e deliciosas.

Dá para passar o dia por lá aproveitando o serviço de bar, que tem boa oferta de drinques. Afinal de contas, os adultos também merecem se divertir no hotel Nickelodeon

A área de lazer molhada, por sinal, é bem mais procurada que a praia, uma vez que a faixa de areia que se prolonga em frente ao resort acumula muitas algas e tem o mar mexido. Não é raro ter bandeira vermelha por lá, alertando que a região é imprópria para banho.

É uma pena, uma vez que a infraestrutura da orla é ótima, com cadeiras, espreguiçadeiras e até mesmo cabanas cobertas com acolchoados brancos.

Parque aquático e clubinho com monitores

Paulo Basso Jr. Toboágua no parque aquático

O hotel Nickelodeon em Punta Cana conta ainda com um ótimo parque aquático, com direito a toboáguas para as crianças, brinquedão e piscinas aquecidas para hóspedes de todas as idades.

As crianças adoram passar o dia no espaço, que abriga ainda com um clubinho com monitores gratuito para os pequenos de 4 a 12 anos (o resort tem ainda com um Kids Club pago à parte para os menores de 4 anos, a US$ 15 a hora) e um restaurante.

Paulo Basso Jr. Banho de slime da Nickelodeon

Nos fins de tarde, muita gente se reúne no complexo para tomar um banho de slime, a famosa meleca verde da Nickelodeon. No hotel, ela não passa de água com corante verde, mas seu efeito visual é suficiente para convencer alguns hóspedes a comprar sessões privadas de geleca caindo na cabeça.

Spa

Paulo Basso Jr. Spa do hotel Nickelodeon, em Punta Cana

O hotel Nickelodeon em Punta Cana também conta com um refúgio de calmaria. O spa do empreendimento, com tratamentos pagos à parte (as massagens relaxantes de 50 minutos partem de US$ 140), tem tendas espalhadas em uma linda área externa e um salão de beleza que, como não poderia deixar de ser, também atende os pequenos.

Afinal, todo mundo quer sair bonito na foto com o Bob Esponja e companhia, né?

Reservas no hotel Nickelodeon

Paulo Basso Jr. Hotel Nickelodeon em Punta Cana

As diárias no hotel Nickelodeon em Punta Cana começam em US$ 406. É difícil achar pacotes por menos de quatro diárias, então prepare-se para passar, no mínimo, esse tempo por lá. Mas se estiver com crianças pequenas, vale a pena.

Vale ressaltar que mesmo os quartos mais baratos são excelentes, com ótima estrutura e muito espaço. Destaque também para o atendimento cordial dos funcionários do hotel e a manutenção, uma vez que os jardins e mesmo as acomodações estão sempre impecáveis.

Fotos do hotel Nickelodeon em Punta Cana

Agora que você já sabe como é o hotel Nickelodeon, em Punta Cana, confira algumas fotos que eu fiz no resort.