Britney Spears comemora aniversário dos filhos com cliques raros: Amo muito vocês dois

14/09/2022 | 12:10



Britney Spears comemorou o aniversário dos seus dois filhos, Jayden e Preston, em usas redes sociais. Os herdeiros da cantora completaram 16 e 17 anos de idade e são frutos do antigo relacionamento da artista com Kevin Federline.

Com dois cliques de 2021, ela abriu o coração e desejou tudo de bom aos garotos:

Feliz aniversário Preston e Jayden! Amo muito vocês dois! Essas fotos são do ano passado, escreveu.

Além do aniversário dos filhos, Britney também usou as suas redes sociais para falar sobre a polêmica envolvendo o seu nome e de Christina Aguilera. Tudo começou após ela supostamente criticar o corpo e a conduta da colega. A atitude de Britney fez com que Aguilera parasse de segui-la no Instagram.

De modo algum critiquei o corpo lindo da Christina! Eu voei para ver o show dela uma vez e o principal que percebi foi a diferença da nossa equipe no palco! De maneira nenhuma mencionei a Christina, olhem para a minha publicação! Me inspirei no show dela e ela é uma linda mulher de poder... obrigada, Christina, por me inspirar!

E, encerrou:

Para ser honesta, não estou tentando criticar ninguém. O que publiquei é uma projeção das inseguranças com as quais lido o tempo todo como resultado do como os meus pais e os meios de comunicação me trataram... eu nunca envergonharia intencionalmente alguém. Sinto que a minha família sabia que eu era insegura e as pessoas estavam se alimentando propositalmente desta insegurança ao não me deixarem escolher as pessoas que estavam no palco comigo. Agradeço que todos sejam compreensivos comigo à medida que descubro esta nova vida que estou a viver!