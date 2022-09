Stênio Garcia e a esposa testam positivo para Covid-19: Fiz de tudo para isso não acontecer

14/09/2022 | 12:11



Stênio Garcia e a sua esposa testaram positivo para Covid-19. Em uma breve entrevista ao jornal Extra, Marilene Saade falou sobre o estado de saúde. Segundo ela, foi feito de tudo para isso não acontecer:

- Eu comecei a passar mal no domingo. Achava que estava com alergia. Não esperava por isso. Me cuidei muito, não sai de casa. Fiz de tudo para isso não acontecer. Na segunda, ele começou a tossir, apresentar coriza, tosse seca e não acordou bem na terça.

Nas redes sociais, Stênio postou um vídeo e reforçou a importância de usar máscaras. Vale pontuar que o casal já tomou as quatro doses da vacina contra o vírus:

Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim . Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias . Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando.