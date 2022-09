Passeios pela Mata Atlântica – 15 trilhas no Litoral Norte de São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



14/09/2022 | 11:55



As cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba abrigam boa parte da Mata Atlântica preservada do estado de São Paulo. As regiões também contam com algumas das melhores opções de trilhas no Litoral Norte. Confira 15 boas sugestões!

15 trilhas no Litoral Norte de São Paulo

Trilha d’Água

Trilha do Poção

Trilhado Pico do Baepi

Trilha Ribeirão de Itu

Trilha das 7 Praias

Trilha do Jequitibá

Trilha da Praia do Bonete

Trilha da Praia Brava

Trilha do Pico do Corcovado

Trilha da Torre 47

Trilha das ruínas da antiga hidrelétrica

Trilha dos Mirantes

Trilha Histórica do Corisco

Trilha do Guaratuba

Trilha dos Tropeiros

Trilha d’Água – Bertioga

Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água é uma das principais trilhas no Litoral Norte. Ela permite conhecer o processo de mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando por manguezal, restinga, mata paludosa, de encosta e ombrófila dens. O trajeto também tem atrativos culturais, como a passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.

Trilha do Poção – Caraguatatuba

A Trilha do Poção tem quatro quilômetros. Ela percorre rios e corredeiras, além de oferecer a oportunidade de desfrutar da paisagem ou banhar-se na cachoeira Pedra Redonda, no final do percurso.

Após a travessia de riachos (em contato direto com a água), o visitante cruza o Rio Santo Antônio por uma ponte suspensa em cabos de aço. O trajeto é percorrido somente com apoio de monitores e proporciona o avistamento de animais como cutias, esquilos, tamanduás, tucanos, saíras e surucuás, além de árvores como jequitibás, figueiras-brancas e canelas.

Trilhado Pico do Baepi – Ilhabela

O Parque Estadual de Ilhabela abriga o famoso pico, que tem 1.048 metros de altitude. A trilha de 7,4 quilômetros oferece a oportunidade de contemplar a Mata Atlântica e avistar pontos como a Serra do Mar, o Canal de São Sebastião e o Arquipélago de Alcatrazes.

Trilha Ribeirão de Itu – São Sebastião

O complexo Ribeirão de Itu, situado em Boiçucanga, no Núcleo São Sebastião do Parque Estadual da Serra do Mar, é formado por três cachoeiras. Com nível moderado, o percurso segue entre rio e a mata, levando até as quedas da Hidromassagem (900 metros), da Pedra Lisa (um quilômetro) e Samambaiaçu (1,2 quilômetro).

Durante a trilha, além de mergulhar nas águas cristalinas das cachoeiras, é possível observar a rica biodiversidade da Mata Atlântica, encontrando espécies de flora como figueira, bicuíba e samambaiaçu – palavra que, em tupi, significa samambaia gigante.

Trilha das 7 Praias – Ubatuba

Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados da região. Com 10 quilômetros de percurso, liga as Praia da Lagoinha e da Fortaleza, passando pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bonete, Grande do Bonete, do Deserto e do Cedro do Sul. Com duração de cerca de seis horas, a trilha tem nível de dificuldade médio.

Trilha do Jequitibá – Caraguatatuba

Realizando um percurso circular em meio à Floresta Ombrófila Densa, essa trilha situada no Parque Estadual da Serra do mar permite ao visitante descobrir belíssimas paisagens e as mais diversas espécies da flora e da fauna da Mata Atlântica. No meio da caminhada de cerca de um quilômetro e nível fácil, o turista pode aproveitar para se refrescar na piscina natural do Rio Santo Antônio.

Trilha da Praia do Bonete – Ilhabela

Com 12 quilômetros de extensão, a trilha que leva até a praia do Bonete tem subidas e descidas que exigem um bom condicionamento físico. Porém, tanto o caminho, quanto o destino final, garantem uma experiência rica em biodiversidade e contato com a natureza. O roteiro passa por pontos como as cachoeiras de Laje, do Areado e do Saquinho. Também dá para curtir o Mirante do Saquinho.

Trilha da Praia Brava – São Sebastião

A trilha da Praia Brava começa ao sul do Guaecá, em um mirante às margens da rodovia Rio-Santos, na altura do Km 141. O percurso de média intensidade leva até a uma faixa de areia deserta com areias claras e mar pouco agitado. O passeio dura cerca de meia hora.

Trilha do Pico do Corcovado – Ubatuba

A trilha que leva até o pico a 1.168 metros de altura passa por dentro da mata de altitude ou nebular em ótimo estado de conservação. Considerado um dos pontos mais altos da Serra do Mar no Litoral Norte de São Paulo, o Pico do Corcovado pode ser acessado após um percurso de oito quilômetros, quando o visitante chega à divisa dos Núcleos Santa Virgínia e Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar. De lá é possível avistar não só a costa de Ubatuba, como também parte de Caraguatatuba, Ponta da Trindade, em Paraty, e Vale do Paraíba.

Trilha da Torre 47 – Bertioga

Localizada perto do centro da cidade, a trilha de cinco quilômetros passa pela histórica Ponte da Banana e adentra em uma densa vegetação de Mata Atlântica e restinga. Com um trajeto de cerca de quatro horas, ida e volta, passa por um linhão de energia até a torre de transmissão 47, chegando até a cachoeira que leva o mesmo nome da trilha. O lugar é ideal para rapel, trekking, observação de aves e banho de rio.

Trilha das ruínas da antiga hidrelétrica – Ilhabela

No Parque Municipal das Cachoeiras, em Ilhabela, há uma trilha de acesso à ruina da antiga usina hidrelétrica da cidade. A construção conserva alguns maquinários antigos e, no caminho, também é possível encontrar peças que pertenciam ao espaço desativado. O roteiro tem nível difícil em mata fechada e inclui parada na cachoeira da Água Branca.

Trilha dos Mirantes – São Sebastião

Entre as praias de Maresias e Paúba, há uma trilha de dois quilômetros que proporciona diversos visuais panorâmicos do lugar. Na paisagem, mar, faixas de areia, costões rochosos e muito verde. Curta e com fácil acesso, a Trilha dos Mirantes é um passeio ideal para quem busca contato com a natureza, mas sem muito esforço onde se pode conferir ambas as praias de cima.

Trilha Histórica do Corisco – Ubatuba

Utilizado pelos moradores da região norte de Ubatuba para chegar até Paraty antes da construção da rodovia Rio-Santos, o Caminho Histórico do Corisco percorre o Parque Estadual Serra do Mar e o Parque Nacional da Serra da Bocaina. A trilha possibilita o contato direto com a natureza preservada, passando por mais de 20 cursos d’água, muitos deles afluentes diretos do Rio Fazenda, e abriga rica biodiversidade carregada de espécies endêmicas.

Trilha do Guaratuba – Bertioga

A Trilha do Guaratuba, a mais visitada do Parque Estadual da Restinga de Bertioga (PERB), é cercada por riachos, poços, cachoeiras e pequenas praias naturais. Nesse roteiro, é possível encontrar grande diversidade de vegetação, como florestas paludosa, de restinga e submontana, além de animais nativos.

O local também é ótimo para estudos do meio amabiente, atividades de educação ambiental, passeio, ciclismo e corridas.

Trilha dos Tropeiros – Caraguatatuba

Utilizada no século 19 como caminho entre o litoral e o planalto, a trilha percorre uma vala esculpida no solo pelo uso, onde se encontram vestígios dos antigos muros e chãos de pedra. Seu principal atrativo é a própria trilha em meio à densa vegetação da Serra do Mar. Ali também há um mirante, de onde é possível contemplar a orla de Caraguatatuba e outras Unidades de Conservação. De quebra, o percurso tem uma piscina natural para banho.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir as trilhas do Litoral Norte de São Paulo, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.