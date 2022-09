Obituário - 14 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/09/2022 | 11:45



Sérgio Lalli (Sorocaba, 24-2-1934 – São Bernardo, 11-9-2022)

A indústria moveleira e a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo perderam, domingo, uma de suas lideranças, Sérgio Lalli.

No setor produtivo de móveis, Lalli manteve por décadas sua indústria, da Vila Gonçalves ao Distrito de Riacho Grande.

Na Acisbec, ele exerceu vários cargos, chegando à vice-presidente e à presidência.

A família de Sérgio Lalli veio para São Bernardo quando ele era menino, tanto que ele estudou no antigo Grupo Escolar da Praça Lauro Gomes. Desde então, manteve-se fiel à cidade.

Filho de Carmine Lalli e Palmira Lalli, Sérgio parte aos 88 anos. Deixa a esposa Maria Zatton Lalli, os filhos Sérgio, Maria Cristina e Telma Maria, e os netos Sérgio e Gabriela. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.

SANTO ANDRÉ

Vivaldo Moreira Dantas, 92. Natural de Currais Novos (RN). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista da Assunção, 81. Natural de Monte Belo (MG). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Elyseu de Barros, 79. Natural de Anhumas (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucila Vital Prado, 72. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Joana Barbosa, 71. Natural de Oeiras (PI). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de Ipiranga (PI).

Zuleika Bracco, 69. Natural de Ouro Fino (MG). Residia em Utinga, Santo André. Pensionista. Dia 8. Memorial Jardim

Valdir Schoeps, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Gerente de farmácia. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ademir Braz de França, 56. Natural de Campo Formoso (Ba). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Pedreiro. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Crispim Marques Bispo, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Eduardo Luiz do Nascimento, 19. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Madalena Roberto Bonini, 97. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes Moreira Piazza, 90. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério São Paulo.

Valdemar da Silva, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

José Cândido de Souza, 84. Natural do Estado do Rio Grande do Norte. Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Alírio Neto Moreira Campos, 83. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Pauylicéia.

André Aparecido Pinto, 77. Natural de Amparo (SP). Residia no Centro de Amparo. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Amparo.

Maria das Graças Oliveira de Andrade, 72. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Josefa Maria de Souza, 71. Natural de Paulista (PE). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

José Claudio Amador, 70. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério do Baeta.

Ronaldo Antonio Golo, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Nogueira de Souza, 68. Natural de Pereiro (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Luiz Carlos Furlan, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Elismar Maria da Silva Queiroz, 56. Natural de Picos (PI). Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Costureira. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Lauro da Silva, 56. Natural de Rolândia (PR). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Celso Menandro, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Ricardo Rocha, 49. Natural de Santo André. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Ana Bortoloto Carvalho, 94. Natural de Severínia (SP). Resdia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Pensionista. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Rosária Gallego, 94. Natural de Jarinu (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

Maria Rosa Laranjeira, 90. Natural de São Simão (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 8. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Clemência Alves Guerra, 68. Natural de Planalto (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Vale da Paz.

Wilson Joaquim da Silva, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Jardim da Colina.

MAUÁ

Noeme Marques dos Santos, 88. Natural de Salvador (BA). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Everal Vergilio da Silva, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, em Santo André. Professor. Dia 9, em Santo André. Vale dos Pinheirais.