Bolsonaro afirma que preço da comida vai cair com agricultura familiar

13/09/2022 | 21:05



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 13, que os preços dos alimentos no supermercado vão diminuir graças à agricultura familiar. Na avaliação da campanha à reeleição, a dificuldade do chefe do Executivo em conquistar o voto da população de baixa renda é resultado, principalmente, da inflação da comida. Em entrevista ao Programa do Ratinho, no SBT, Bolsonaro também ressaltou que, durante seu governo entregou títulos de terra a assentados.

"O preço do alimento explodiu no mundo todo. No Brasil cresceu bastante, sim, mas foi o que menos cresceu. E os sinais já estão aí, o óleo de soja estava R$ 13 o litro, agora está menos da metade disso. Os produtos da cesta básica, nós zeramos os impostos federais e em forma definitiva", disse o presidente. "Com o incremento da agricultura familiar, que é quem realmente ajuda a levar comida para a mesa do trabalhador, isso vai continuar caindo", emendou.

Bolsonaro disse, ainda, que o diesel importado de forma mais barata da Rússia deve chegar ao Brasil em no máximo dois meses, o que, segundo ele, também ajudaria a aliviar os preços, já que reduz o valor do transporte de cargas. Em 11 de julho, contudo, o presidente já havia feito a previsão de que o combustível russo chegaria ao País em dois meses, ou seja, em setembro.