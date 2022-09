Flip terá Annie Ernaux e homenagem a Maria Firmina dos Reis

13/09/2022 | 20:32



A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) anunciou a programação da sua edição de 2022 e a escritora homenageada: Maria Firmina dos Reis (1822-1917), autora de Úrsula (1859), romance que inaugura, no Brasil, uma literatura abolicionista. Um dos principais festivais literários do Brasil, a Flip 2022 será de 23 a 27 de novembro, em Paraty. Esta 20ª edição, que terá como tema informal a ideia de Ver o Invisível, será a primeira presencial desde o início da pandemia de covid-19, em 2020. Os ingressos vão custar R$ 120 por mesa de debate, mas é possível ver pelo telão sem pagar.

Um dos destaques deste ano será a participação da escritora francesa Annie Ernaux, de 82 anos. Ela é autora de livros como O Lugar, Os Anos e O Acontecimento, que são sucesso de crítica e de público. E também a presença de Saidiya Hartman, escritora, professora da Universidade Columbia e uma das principais referências intelectuais da diáspora africana.

Entre os convidados, estão, ainda, a antropóloga francesa Nastassja Martin, autora de Escute as Feras, sobre como foi ter sido atacada por um urso enquanto estudava povos que habitam regiões remotas da Sibéria; a cubana Teresa Cárdenas, a argentina Camila Sosa Villada, a americana Ladee Hubbard e o chileno Benjamín Labatut, que lançou recentemente no País Quando Deixamos de Entender o Mundo.

Já entre os convidados brasileiros da Flip estão nomes como Lilia Schwarcz, Cida Pedrosa, Ricardo Aleixo, Veronica Stigger, Geovani Martins, Amara Moira, Ricardo Lísias, Carol Bensimon, Cidinha da Silva, Cristhiano Aguiar e Tamara Klink. Veja a programação da Flip 2022 abaixo.

A curadoria é compartilhada entre Fernanda Bastos, que é jornalista, tradutora e cofundadora da editora Figura de Linguagem, casa negra e independente de Porto Alegre; Milena Britto, professora na Universidade Federal da Bahia com pesquisas nas áreas de gênero, literatura e estratégias de legitimação no campo literário; e Pedro Meira Monteiro, professor brasileiro na Universidade de Princeton, onde fundou, com João Biehl, o Brazil LAB (Luso-Afro-Brazilian Studies).

A Flip vai custar R$ 6 milhões.

Maria Firmina dos Reis, a autora homenageada da Flip

Serão dedicadas duas mesas à autora, que foi professora primária no Maranhão, escreveu uma vasta obra, morreu em 1917 sem o devido reconhecimento e que vem sendo redescoberta nos últimos anos, com novas leituras. A Flip dedicará duas mesas para discutir o seu legado e, antes disso, em outubro, realiza, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, um ciclo de debates.

Os ingressos da Flip

Os ingressos para a 20º Flip vão custar R$ 120 e poderão ser adquiridos pelo site do evento (ainda não há informação sobre o início da venda). Em 2019, os ingressos custaram R$ 55. São 500 lugares por encontro. É possível assistir, sem custo, pelo telão.

A programação da Flip 2022

Serão 17 mesas de debate, com a presença de autores brasileiros e estrangeiros. Pela primeira vez, haverá uma homenagem a um intelectual vivo - além da que será feita a Maria Firmina dos Reis. A fotógrafa documentarista paraense Nay Jinknss vai celebrar a obra da fotógrafa Claudia Andujar na mesa Livre e Infinito, na sexta, dia 25. E na hora do jogo Brasil X Sérvia na Copa do Mundo, não vai ter debate.

Quarta, 23

19h

Mesa 1: Pátrios lares

Homenagem: Maria Firmina dos Reis

Fernanda Miranda (BA)

Ana Flávia Magalhães Pinto (DF)

Quinta, 24

10h30

Mesa 2: Minha liberdade

Homenagem + Independência (Maria Firmina dos Reis)

Lilia Schwarcz (SP)

Eduardo de Assis Duarte (MG)

12h

Mesa 3: O brando leque do gentil palmar

Teresa Cárdenas (Cuba)

Cida Pedrosa (PE)

19h

Mesa 4: O corpo de imagens

Lenora de Barros (SP)

Ricardo Aleixo (MG)

Patricia Lino (Portugal)

20h30

Mesa 5: A festa das irmãs perigosas

Camila Sosa Villada (Argentina)

Luciany Aparecida (BA)

Sexta-feira, 25

10h30

Mesa 6: Ainda longos combates

Allan da Rosa (SP)

Eduardo Sterzi (RS)

12h

Mesa 7: Risco e transformação

Cecilia Pavón (Argentina)

Fabiane Langona (RS)

15h30

Mesa 8: O que deixaram para adiante

Ladee Hubbard (EUA)

Geovani Martins (RJ)

17h

Mesa 9: E se eu fosse

Amara Moira (SP)

Ricardo Lísias (SP)

19h

Mesa 10: Do mal que tu me deste...

Benjamin Labatut (Chile/EUA)

Luiz Mauricio Azevedo (PR/RS)

20h30

Mesa 11: Livre e infinito

Mesa com Artista em Destaque: Claudia Andujar

Nay Jinknss (PA)

Sábado, 26

10h30

Mesa 12: Mesa Zé Kleber

(a definir)

12h

Mesa 13: A literatura em que habito

Bessora (Bélgica, Gabão)

Carol Bensimon (RS)

Prisca Agustoni (MG/Itália)

15h30

Mesa 14: Diamante Rubro

Annie Ernaux (França)

Veronica Stigger (RS)

17h

Mesa 15: Desterrando o susto

Nastassja Martin (França)

Tamara Klink (RJ)

19h

Mesa 16: Entrar no bosque de luz

Saidiya Hartman (EUA)

Rita Segato (Argentina/Brasil)

Domingo, 27

10h30

Mesa 17: Encruzilhadas do Brasil

Cidinha da Silva (BH)

Cristhiano Aguiar (PB)