TSE rejeita pedido de Soraya para participar de sabatina no JN em horário nobre

13/09/2022 | 15:29



A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou na segunda-feira, 12, pedido da candidata Soraya Thronicke (União Brasil) à Presidência para ser entrevistada pelo Jornal Nacional, assim como os quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais.

Soraya, que está em quinto lugar nas intenções de voto, argumentou que não recebeu tratamento isonômico da TV Globo ao ser excluída das sabatinas realizadas pelo Jornal Nacional em horário nobre. A candidata foi entrevistada uma semana depois dos candidatos, em entrevista gravada, durante apenas 2 minutos. Os demais candidatos apareceram ao vivo por 40 minutos.

Na decisão, Bucchianeri disse não ver tratamento privilegiado entre as candidaturas em disputa e que não há critérios específicos na lei para sabatinas, apenas para debates. "No caso, a emissora de televisão, navegando dentro da liberdade de conformação que lhe é conferida pelo silêncio eloquente do legislador, optou por abrir espaço para que as 4 candidaturas mais bem posicionadas em pesquisa possam apresentar suas propostas e ideias, segundo resultado de pesquisas eleitorais", escreveu a ministra.