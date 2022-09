Bárbara Evans revela que a filha tem orelhas de abano

13/09/2022 | 15:10



Bárbara Evans sempre que aparece nas redes sociais solta um comentário que acaba sendo repercutindo de várias formas nas redes sociais, algumas positivamente e outras nem tanto. Recentemente, a influenciadora foi até os Stories falar sobre as orelhas de sua filha, Ayla, de apenas quatro meses de vida.

A filha de Monique Evans avaliou dizendo que a criança tem orelhas de abano - que nada mais é do que ter as orelhas levemente inclinadas para frente - e que isso na verdade nem vai ser um problema para a filha porque ela pode tampar com o cabelo futuramente.

A Ayla tem orelha de abano. Não é aqueles abanos... A minha é um pouquinho dos dois lados, dá uma viradinha. Graças a Deus o cabelo vai tampar. Mas a própria mãe faz bullying com a criança. Já estou deixando ela ciente que a orelha dela está de abano, mas o cabelo vai tampar, não tem problema.

Então tá, né!?