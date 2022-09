Vila Kennedy, no Rio, tem três mortos em ação policial contra roubo de cargas

13/09/2022 | 15:03



Uma operação da Polícia Militar na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, resultou na morte de pelo menos três pessoas e deixou outras duas feridas no início da manhã desta terça-feira, 13. Segundo a PM, a ação mira um grupo criminoso que atua no roubo de cargas, além de retirar barricadas instaladas na região.

De acordo com a Secretaria de Estado da PM, os policiais "foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto". A corporação informou que cinco suspeitos foram feridos e encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. A unidade de saúde confirmou três mortes.

A PM informou que apreendeu, junto aos suspeitos, pistolas, rádio comunicador e drogas. Por volta das 8h45, a operação continuava em andamento.