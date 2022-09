Navios da Disney – 50 curiosidades que você precisa conhecer

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



13/09/2022 | 14:55



Os navios da Disney estão entre os mais procurados pelos brasileiros que desejam fazer um cruzeiro no exterior. E motivos para isso não faltam.

Célebre por criar “ambientes mágicos” em seus parques temáticos, a Disney também não economiza nos detalhes que fazem a fama de seus cruzeiros. Basta visitá-los para se encantar o tempo todo e se deparar com muitos personagens fofos.

O melhor de tudo é que há muitos segredos e curiosidades por trás dos navios da Disney Cruise Line, como o célebre Disney Dream, o preferido dos brasileiros. E muita gente nem se dá conta disso na hora de navegar.

Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. × Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. Viagem no Disney Dream | Paulo Basso Jr. ×

50 curiosidades dos navios da Disney

Veja 50 segredos por trás dos navios da Disney:

A Disney Cruise Line, companhia de cruzeiros da Disney, conta com cinco navios: Magic, Wonder, Dream, Fantasy e Wish. Os navios Magic e Wonder são gêmeos, o que significa que têm a mesma estrutura básica, apresentando mudanças apenas na decoração e em outros detalhes. O Dream, por sua vez, é gêmeo do Fantasy. O Wish terá dois gêmeos, que serão lançados nos próximos anos. Enquanto o Magic e o Wonder comportam cerca de 2.700 passageiros, o Dream, o Fantasy e o Wish têm capacidade para mais de 4.000 hóspedes. Os navios mais novos, Wish, Dream e Fantasy, passam a maior parte do ano no Caribe e nas Bahamas, embora o Dream também explore outros destinos. O Magic e Wonder fazem outros itinerários, como Alasca e Mediterrâneo. Com átrio inspirado em contos de fadas, o Disney Wish costuma encantar os fãs das princesas. O Disney Dream é o mais popular entre os brasileiros. Isso porque ele faz o roteiro clássico que parte de destinos como Miami rumo às Bahamas, com paradas em Nassau e Castaway Cay, a ilha privada da Disney. Os cruzeiros costumam durar entre três e quatro noites. O Disney Wish, que parte de Port Canaveral, pertinho de Orlando, divide as maiores reservas com o Dream. Os navios da Disney são pintados com as cores do Mickey, com detalhes em preto, branco, amarelo e vermelho. Por conta disso, a companhia foi a primeira no mundo a ser autorizada a usar botes salva-vidas amarelos, quando o padrão náutico é laranja. No átrio de todos os navios da Disney há uma estátua de um personagem clássico da companhia. Mickey no Magic, Ariel no Wonder, Pato Donald no Dream, Minnie no Fantasy e Cinderela no Wish. A inauguração de cada navio, à exceção do Wish, foi marcada pela presença de uma madrinha, algo comum no universo dos cruzeiros. Patricia Disney, esposa de Roy O. Disney, sobrinho de Walt Disney, é a madrinha do Magic. Do Wonder, é a Sininho. Do Dream, Jennifer Hudson, que começou a carreira cantando no Wonder. Mariah Carey é a madrinha do Disney Fantasy. O Magic e o Wonder são navios menores. Mesmo assim, são mais longos do que a Main Street U.S.A, a rua principal do Magic Kingdom, na Disney World. Maiores, o Dream, o Fantasy e o Wish, se colocados em pé, extrapolam em comprimento a altura da Torre Eiffel. O apito dos navios da Disney é diferente e usa as sete notas da melodia When You Wish Upon a Star. A Disney costuma brincar que seus navios são os únicos a ter mais de um capitão. Além do oficial responsável, Capitão Mickey, Capitã Minnie, Capitão Gancho e Capitão Jack Sparrow estão sempre a bordo. Cada criança que embarca no Disney Wish recebe uma varinha. No último dia, elas participam de um show de despedida, com a presença da Fada Madrinha e vários personagens. Ao entrar em um dos navios da Disney, não se surpreenda caso seu nome seja anunciado em um microfone e alguns tripulantes, elegantemente trajados, batam palmas saldando a sua presença. As cabines dos navios da Disney contam com diferentes padrões, indo desde as internas até as tradicionais com varanda. No Disney e no Fantasy, as cabines internas contam com uma tela em formato de escotilha, que passa animações inspiradas, por exemplo, em Procurando Nemo. A maioria dos banheiros das cabines dos navios da Disney conta com dois ambientes: um com pia e chuveiro, outro com pia e toilet. A ideia é facilitar o processo de quem viaja em família. Todos os navios contam com teatros clássicos, nos quais são exibidas apresentações em estilo Broadway. Uma das mais impressionantes é A Bela e a Fera, que rola no Disney Dream. Primeira companhia autorizada a ter fogos a bordo, a Disney Cruise Line promove espetáculos luminosos inspirados em Piratas do Caribe. Nos shows a bordo do Dream, do Fantasy e do Wish, por exemplo, fogos são usados como tiros de canhão, simulando uma batalha entre navios. Nas embarcações da Disney, a tripulação é variada. No Dream, por exemplo, há membros de mais de 48 países, inclusive brasileiros. Voltados para famílias, os navios da Disney têm áreas específicas para bebês, crianças e adolescentes, sempre com a presença de monitores especializados. Não há cassinos a bordo, mas espaços dedicados exclusivamente a adultos, como bares e spas. Em todos os navios é possível encontrar personagens. Presentes em diversas áreas, seja caminhando ou em locais específicos para tirar fotos, eles estão mais presentes do que nos parques. Dá para ver o Capitão Mickey, o Pateta sonâmbulo, o Pato Donald com trajes caribenhos, o Stitch pirata, as Princesas e muito mais, sem grandes filas. O Dream e o Fantasy contam com o AquaDuck, um toboágua que circula boa parte do convés e até avança sobre o mar, em determinado trecho. Não é radical e é uma das experiências mais desejadas a bordo, durante o dia. Já o Wish tem o AquaMouse, classificado como a primeira montanha-russa aquática a bordo da companhia. Como ocorre na maioria dos cruzeiros, a alimentação dos navios da Disney é all inclusive. Há sempre muitos restaurantes a bordo, inclusive temáticos. As bebidas alcoólicas devem ser pagas a parte. Os navios contam com opções de restaurantes pagos a parte, como o Palo e o Remy, do Dream e do Fantasy. O jantar no primeiro custa US$ 45. No segundo, cujo cardápio é elaborado por chefs com estrelas Michelin, a experiência sai por US$ 130. Os navios contam com pacotes de internet a bordo. Um plano de 1 GB sai por US$ 89. Mas não espere grandes velocidades. Um aplicativo permite realizar check in antecipado. Ele também traz detalhes da programação a bordo, inclusive em relação aos shows, presença de personagens e agenda de restaurantes. Os detalhes de decoração nos navios da Disney impressionam. O Dream, por exemplo, é inspirado em art déco, enquanto o Fantasy tem traços art noveau. Os deques (andares) de navios como o Wish, o Dream e o Fantasy, por exemplo, têm diferentes tamanhos de altura. Nas áreas mais adultas, são mais altos. Nos espaços que concentram os clubes infantis, são mais baixos. Tudo para gerar sensação de conforto. A iluminação também se difere nas áreas adultas e infantis, a fim de evitar, por exemplo, que os pequenos se estimulem a ir aos espaços dedicados aos maiores, como pubs e restaurantes refinados. Há imagens do Mickey escondidas por todas as partes dos navios da Disney. Cortinas, elevadores, formatos das piscinas, dos bancos e muito mais. No Dream e no Fantasy, os carpetes dos deques inferiores têm tom azul, com referência ao oceano. Onde há cabines, há áreas vermelhas, para passar ao hóspede a sensação de convidado vip. Em frente ao teatro, o vermelho volta a se repetir com mais intensidade. No Dream, há até a sombra de paparazzi fazendo fotos em espelhos. Os corredores de cabines dos navios mais novos são identificados com um desenho de um peixe ou um cavalo-marinho, por exemplo, para ajudar os passageiros a se localizar. As estrelas e mapas desenhados nos carpetes do Dream e do Fantasy apontam sempre para frente, a fim de ajudar na orientação dos passageiros. Nos mapas, é possível ver os navios da Disney e também bandeiras náuticas que representam letras e identificam o nome dos navios. O átrio do Disney Dream tem uma linda escadaria inspirada nos cenários de A Bela e Fera. Ali, chama a atenção um lustre com quase 4 metros de altura e 80 mil cristais Swarovski, em estilo art déco. Um sistema permite descê-lo até o piso, para limpeza. Um dos bares do Dream, o Meridian, é todo inspirado em viagens. Os bancos remetem ao visual de malas antigas. Há carimbos de passaporte na parede, mensagens de boas-vindas em nove idiomas no balcão e livros náuticos na prateleira. Apenas um foge à regra: O Falcão Maltês (que inspirou o filme Relíquia Macabra), que fica ao lado de um pássaro importante do enredo. O segredo por trás desse detalhe é a frase “the stuff that dreams are made of” (em tradução livre, as coisas com as quais os sonhos são construídos), imortalizada na obra. Nas áreas adultas do Dream e do Fantasy, há um bar chamado Skyline. Ali, a cada 15 minutos, o cenário de fundo é trocado para representar o skyline de uma cidade famosa, como Nova York, Chicago, Roma, Hong Kong e Rio de Janeiro. A música ambiente segue o estilo do destino que aparece no momento, assim como os quadros eletrônicos são trocados e detalhes de iluminação são exibidos para criar o ambiente perfeito. No Disney Dream, há um pub chamado 687, que serve 16 tipos de cerveja artesanal. Uma delas, que leva o nome da casa, é exclusiva dos navios da Disney e fabricada no Colorado. EUA. Os spas do Dream e do Fantasy contam com chuveiros que simulam tempestades tropicais. No Dream e no Fantasy, há uma área com cursos de minigolfe, simuladores esportivos e quadra de basquete. O espaço é inspirado na animação How To Play Golf, de 1944, estrelada por Pateta. Quem janta no restaurante Animator’s Palate, presente no Dream e no Fantasy, pode interagir com os personagens de Procurando Nemo. Eles aparecem em telas que parecem quadros e, esporadicamente, transformam-se em animações. Já o Wish conta com restaurantes inspirados em Frozen e na Marvel. É possível assistir a filmes da Disney nos cinemas a bordo. Muitas vezes, lançamentos que ainda nem chegaram às telas em muitos países do mundo. Os navios da Disney promovem alguns cruzeiros temáticos ao longo do ano. Entre eles, destaca-se o de Halloween. Quem quiser uma decoração especial da Disney nas cabines pode solicitar por vários temas relacionados, por exemplo, a celebrações. Os detalhes variam de nomes nas portas das cabines até lembrancinhas fofas. Alguns quadros do Dream e do Fantasy são animados. Repare na parte superior deles: há uma sombra artificial, para deixá-los tão reais quanto aos quadros tradicionais. A Disney tem uma ilha particular situada nas Bahamas, chamada Castaway Cay. O local é visitado nos cruzeiros realizados na região por qualquer um dos navios. Ali, não há estrutura hoteleira: apenas mata verde e praias banhadas por águas tinindo de azul. Há três praias em Castaway Cay. A mais bonita é a Serenity Bay, voltada apenas para adultos. As outras duas contam com estruturas para famílias, como toboáguas sobre o mar. Dá para alugar bicicleta e snorkel. Em Castaway Cay, os fãs de mergulho simples podem procurar estátuas do Mickey e da Minnie no fundo do mar, bem como réplicas de navios naufragados. Boias brancas indicam onde estão os personagens, enquanto as vermelhas apontam para os outros objetos. A ilha privada da Disney nas Bahamas segue o mesmo princípio dos navios e conta com restaurantes que servem comidas simples, lanches e snacks à vontade, bem como bebidas não alcoólicas e sorvetes. Basta se servir. O valor dos cruzeiros nos navios da Disney varia de acordo com a época do ano e o itinerário. É possível encontrar pacotes de três noites no Disney Dream, com paradas em Nassau e Castaway Cay, nas Bahamas, a partir de US$ 1.500.

Cruzeiro da Disney: dicas

Paulo Basso Jr. É importante se planejar para curtir o cruzeiro da Disney

Na hora de planejar um cruzeiro da Disney, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, bem como fazer seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional, já que os pacotes de internet a bordo são bem caro.

O chip não funcionará em alto-mar, mas permitirá que você use a internet quando estiver aportado. O mesmo vale quando chegar nos EUA, no aeroporto e antes e depois da viagem.

Aqui, deixei um lista com 20 perguntas e respostas sobre o cruzeiro da Disney, para que você viaje sem preocupação. Já aqui tem uma seleção com 50 curiosidades a respeito dos navios da Disney, para você se divertir.

Veja agora dicas para fazer seu seguro viagem, contratrar o chip de internet e encontrar as melhores passagens aéreas.

Seguro viagem com desconto

Quando queremos encontrar as melhores opções do mercado de seguro viagem, de acordo com o período e o local que vamos visitar, usamos o Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, economizando tempo e garantido os melhores preços. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” têm um bônus: 15% de desconto na hora.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem.

Chip viagem internacional

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, nunca deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. É assim que postamos nossos textos e fotos no Instagram quando viajamos. Temos uma parceria especial com a America Chip, que oferece pacotes para diversos destinos do mundo.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.

Passagem aérea

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode ver de uma só vez o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Clique aqui para reservar e comprar passagens mais baratas.