Microsoft: descubra qual versão do Office você tem instalada

Bianca Bellucci

Do 33Giga



13/09/2022 | 14:55



O pacote de escritório da Microsoft está presente no dia a dia de 258 milhões de pessoas, segundo dados oficiais divulgados para o site VentureBeat. Seu uso é tão corriqueiro, inclusive, que os usuários podem acabar esquecendo qual versão do Office está instalada na máquina. Se este é o seu caso, veja no tutorial como descobrir essa informação.

1. Abra qualquer programa do pacote Office, como o Word ou o Excel. Em seguida, clique em “Arquivo”.

2. Dê um toque em “Conta”.

3. Pronto! Em “Informações do Produto”, você verá qual versão do Office está instalada em sua máquina.

Na galeria, veja em capturas como descobrir qual versão do Office você tem instalada. O tutorial foi realizado com o Word, mas é similar em outros programas do pacote: