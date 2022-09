Líderes americanos evitam comemorar avanços de tropas na Ucrânia

13/09/2022 | 14:09



O governo do presidente Joe Biden está cauteloso para não declarar prematuramente uma vitória da ofensiva da Ucrânia na guerra com a Rússia. Há notícias de retirada desorganizada de tropas russas no norte ucraniano.

Oficiais militares dos EUA observam as batalhas que estão por vir e traçam planos para oferecer à Ucrânia mais armamento e treinamento militar. Simultaneamente, avaliam as perdas russas no campo de batalha.

Embora tenha havido uma ampla celebração dos ganhos da Ucrânia no fim de semana, autoridades dos EUA sabem que o presidente russo, Vladimir Putin, ainda tem tropas e recursos para explorar. E suas forças ainda controlam grandes áreas do leste e sul ucranianos.

"Concordo que não se deve contar vitória porque a Rússia ainda tem

cartas que pode jogar", disse Philip Breedlove, general aposentado da Força Aérea dos EUA que foi o principal comandante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de 2013 a 2016. "A Ucrânia está agora claramente fazendo mudanças no leste e norte, e acredito que se o Ocidente equipar adequadamente a Ucrânia poderá manter seus ganhos", afirmou.