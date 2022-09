Gisele Bündchen fala sobre presença de Tom Brady com a família: Gostaria que ele estivesse mais presente

13/09/2022 | 14:10



Não é novidade para ninguém que Gisele Bündchen está passando um momento mais complicado em seu relacionamento com Tom Brady e recentemente, a modelo compartilhou em suas redes sociais uma mensagem de apoio e boa sorte ao bonitão que estava iniciando mais uma temporada do campeonato de futebol americano.

Agora, em entrevista a revista Elle, Gisele se tornou capa da edição e abriu mais detalhes sobre o seu casamento com Tom Brady sobre as atuais preocupações sobre ele sair da aposentadoria - caso você não saiba, o atleta anunciou que pararia de jogar e meses depois se arrependeu e voltou aos campos.

- Obviamente, tenho minhas preocupações - este é um esporte muito violento, e tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente. Definitivamente, tive essas conversas com ele várias vezes. Mas, no final das contas, sinto que todos precisam tomar uma decisão que funcione para eles. Ele também precisa seguir sua alegria.

A modelo brasileira ainda explicou melhor a sua decisão de dar um passo para trás e priorizar seus filhos do que a sua própria carreira.

- Temos que pensar sobre o que estamos fazendo, como os momentos que realmente moldaram quem eles são como pessoas. Sinto-me muito realizada dessa forma, como mãe e como esposa. Eu fiz minha parte, que é estar lá para ele. Eu me mudei para Boston e me concentrei em criar um casulo e um ambiente amoroso para meus filhos crescerem e estarem lá apoiando ele e seus sonhos. Ver meus filhos terem sucesso e se tornarem os lindos pequenos humanos que são, vê-lo ter sucesso e ser realizado em sua carreira - isso me deixa feliz. Neste ponto da minha vida, sinto que fiz um bom trabalho nisso.

Lembrando que os dois se casaram em 2009 e juntos têm dois filhos: Benjamin de 12 anos de idade e Vivian de nove anos de idade. Além disso, o atleta é pai de John, de 15 anos de idade que é fruto do antigo relacionamento dele com Bridget Moynahan.