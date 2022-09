O que fazer em Los Angeles – Hotéis, restaurantes e 20 atrações

Maria Beatriz Vaccari

Com um clima praiano delicioso, a Califórnia abriga algumas das cidades mais legais dos Estados Unidos. Se o objetivo é curtir a região mais glamourosa do pedaço e explorar de perto onde são feitos os filmes de Hollywood, a melhor opção é descobrir o que fazer em Los Angeles e planejar um roteiro completo pela metrópole.

Dicas de viagem para Los Angeles

Neste post, conheça as principais atrações de Los Angeles e veja dicas importantes para organizar a sua viagem, como:

Onde fica Los Angeles

Los Angeles fica ao sul do estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. A metrópole é a mais populosa da região, com quase quatro milhões de habitantes.

Destinos como Beverly Hills, West Hollywood, Venice Beach e Santa Monica estão localizados na região metropolitana da cidade. A cidade de Malibu também fica nos arredores, a aproximadamente 40 minutos de carro.

Como chegar a Los Angeles

DepositPhotos Los Angeles

O Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) é a porta de entrada para os brasileiros que querem conhecer a cidade.

Atualmente, não existem voos diretos de aeroportos brasileiros para o destino californiano. Por isso, é necessário realizar conexões antes de chegar à metrópole.

Rotas operadas pelas empresas United, Delta e American Airlines contam com paradas em cidades como Miami, Atlanta, Dallas, Houston e Nova York.

Também é possível viajar a bordo de aeronaves de companhias como Avianca, Aeroméxico, Latam e Copa, que realizam paradas em aeroportos do Panamá, da Colômbia, do México e do Peru.

Transporte em Los Angeles

DepositPhotos Los Angeles

Los Angeles é conhecida pelo trânsito caótico, que lembra bastante o da cidade de São Paulo.

O sistema de transporte público não é dos melhores, mas pode até funcionar para alguns viajantes.

Apesar de contar com poucas estações (levando em consideração o tamanho do território da metrópole), o sistema de metrô oferece acesso a alguns dos principais pontos turísticos da região. Há também inúmeras linhas de ônibus que transitam entre os bairros.

O aluguel de carros, contudo, é a opção mais procurada por brasileiros. Ao ter um veículo próprio à disposição, o motorista não consegue fugir dos engarrafamentos, mas ganha mais liberdade e conforto para explorar Los Angeles e seus arredores.

Na hora de alugar um carro, confira as opções da plataforma Mobility, que reúne as principais locadoras globais em um único lugar e oferece os melhores preços do mercado.

Os automóveis de aplicativos, como Uber, também são opções válidas para quem busca meios de locomoções mais confortáveis. A cidade está cheia de motoristas e as tarifas costumam ser atrativas.

Quando ir a Los Angeles

DepositPhotos Los Angeles

Com clima seco e temperaturas estáveis, Los Angeles oferece boas condições aos viajantes em qualquer época do ano.

O período mais movimentado é entre julho e novembro, quando americanos e estrangeiros se deslocam para a Califórnia em busca de sol, mar e diversão. As temperaturas giram em torno de 18°C a 30°C.

Quem quer aproveitar o clima quente da cidade e fugir um pouco das muvucas pode planejar um roteiro para março, abril, maio ou junho.

Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro também funcionam bem para turistas, mas contam com temperaturas mais baixas (de 8°C a 20ºC) e mais chances de chuva.

Seguro Viagem Estados Unidos

DepositPhotos Los Angeles

Apesar de não ser obrigatório, o seguro viagem é extremamente recomendado para roteiros pelos Estados Unidos. Isso porque o país é conhecido mundialmente pelas despesas médicas caríssimas. Procedimentos simples podem custar milhares de dólares.

Consulte as principais operadoras do mercado neste comparadaor online e saia de casa mais tranquilo.

Antes de fechar o contrato, aplique o cupom ROTADEFERIAS15 e ganhe 15% de desconto. Clique aqui para fazer seu seguro viagem para Los Angeles.

O que fazer em Los Angeles

DepositPhotos Los Angeles

As melhores atrações em Los Angeles são:

Calçada da Fama Teatro Chinês Dolby Theatre Hollywood & Highland Griffith Observatory Walt Disney Concert Hall Crypto.com Arena Beverly Hills Farmer’s Market The Grove Amoeba Music Los Angeles County Museum of Art U.S. Bank Tower Museu do Grammy California Science Center Estúdios Warner Bros Universal Píer de Santa Mônica Venice Beach Disneyland Califórnia

Elas podem ser conhecidas em um roteiro de 5 dias em Los Angeles.

Calçada da Fama

DepositPhotos Calçada da Fama

A Calçada da Fama, é um dos lugares mais conhecidos de Los Angeles. Ali, é possível observar as várias estrelas rosas que exibem nomes de grandes personalidades do cinema. Além disso, a via concentra atrações como restaurantes, lojas e o museu de cera Madame Tussauds.

O local é bem movimentado e exige cuidados com possíveis golpes e furtos. A dica é ficar sempre atento e evitar contato com as pessoas fantasiadas, que se oferecem para tirar fotos e depois cobram valores absurdos.

Endereço: Hollywood Boulevard

Teatro Chinês

DepositPhotos Teatro Chinês

Localizado na área mais movimentada da Calçada da Fama, o Teatro Chinês ostenta um belíssimo visual. Além disso, sua calçada conta com marcas de mãos e pés de artistas famosos, como o elenco da saga Harry Potter.

A visita por fora já vale a pena, mas também é possível explorar o interior do prédio. O tour pago dura aproximadamente 20 minutos e permite saber mais sobre a história do local.

Endereço: 6925 Hollywood Blvd

Dolby Theatre

DepositPhotos Dolby Theatre

Outro destaque próximo à Calçada da Fama é o Dolby Theatre, um dos lugares mais glamourosos da cidade. É ali que, desde 2001, são realizadas as cerimônias do Oscar.

É possível comprar um tour que permite entrar no prédio e conhecer os espaços frequentados por grandes artistas. A visita também permite ver uma estátua do Oscar e descobrir curiosidades sobre o evento.

Endereço: 6801 Hollywood Blvd

Hollywood & Highland

DepositPhotos Hollywood & Highland

Em meio à badalação do Hollywood Boulevard, o shopping Hollywood & Highland aparece como uma boa pedida para compras e refeições. Isso porque o local concentra várias lojas e restaurantes bacanas.

Alguns cantinhos do shopping oferecem vistas privilegiadas do letreiro de Hollywood e também são ótimos para tirar fotos.

Endereço: 6801 Hollywood Blvd

6801 Hollywood Blvd Horário de funcionamento: diariamente, das 7h às 23h.

Griffith Observatory

DepositPhotos Griffith Observatory

O famoso sinal de Hollywood também pode ser contemplado a partir do Griffith Observatory, complexo que abriga algumas das vistas mais bonitas de Los Angeles.

Vale a pena descansar no gramado e conhecer o planetário, que tem exposições interativas e atrações como um pedaço real da Lua e uma tabela periódica com elementos químicos de verdade.

Endereço: 2800 E Observatory Rd

2800 E Observatory Rd Horário de funcionamento: quinta-feira a domingo, das 10h às 22h.

Walt Disney Concert Hall

DepositPhotos Walt Disney Concert Hall

Projetada pelo arquiteto Frank Gehry, a construção prateada do Walt Disney Concert Hall chama atenção de quem passa pela região central da cidade.

É possível realizar tours pelas instalações ou assistir a concertos. Durante o ano, o local recebe várias apresentações da Filarmônica de Los Angeles e de outros artistas.

Endereço: 111 S Grand Ave

Crypto.com Arena

A Crypto.com Arena (antigo Staples Center) é a casa de dois grandes times da NBA: Lakers e Clippers. Vale a pena comprar ingressos para assistir a uma partida – até quem não é fã de basquete costuma se divertir com a experiência.

A arena também recebe jogos de hóquei. O time da casa é o Los Angeles Kings.

Endereço: 1111 S Figueroa St

Beverly Hills

DepositPhotos Beverly Hills

Cenário de filmes, séries e jogos, Beverly Hills é lar da alta sociedade de Los Angeles. Ao chegar na região, o viajante dá de cara como belíssimas mansões e vê carros de luxo por todos os lados.

A principal atração do pedaço é a charmosa Rodeo Drive. Além de ser ótima para tirar fotos, a via abriga lojas de grife como Fendi, Balenciaga, Gucci e Cartier.

Farmer’s Market

Os fãs de gastronomia não podem deixar de visitar o Farmer’s Market. O mercado a céu aberto conta com uma série de restaurantes, que servem desde lanches e petiscos até refeições principais.

O complexo também abriga lojas especializadas em ingredientes culinários, brinquedos e até lembrancinhas.

Endereço: 6333 W 3rd St

6333 W 3rd St Horário de funcionamento: domingo a quinta-feira, das 10h às 20h. Sexta-feira e sábado, das 10h às 21h.

The Grove

DepositPhotos The Grove

Localizado a poucos passos do Farmers Market, o The Grove funciona como um shopping a céu aberto. É um bom point para descansar, comer uma sobremesa e tirar fotos.

Os fãs de compras podem aproveitar para visitar lojas como Crate & Barrel, Apple e Mac. A Nike também tem um espaço bem bacana no local.

Endereço: 189 The Grove Dr

189 The Grove Dr Horário de funcionamento: segunda-feira a quinta-feira, das 10 às 21h. Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 11h às 20h.

Amoeba Music

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amoeba Hollywood (@amoebahollywood)

Visitar a Amoeba Music é um passeio imperdível para os fãs de música. A loja de discos é lendária e conta com um acervo gigante.

A rede é tão emblemática que já recebeu vários artistas famosos. Recentemente, a cantora Billie Eilish se apresentou para o público dentro da loja.

Endereço: 6200 Hollywood Blvd

6200 Hollywood Blvd Horário de funcionamento: segunda-feira a quinta-feira, das 11h às 20h. Sexta-feira a domingo, das 11h às 21h.

Los Angeles County Museum of Art

DepositPhotos Los Angeles County Museum of Art

O Los Angeles County Museum of Art, também conhecido como LACMA, é uma ótima pedida de passeio cultural em Los Angeles.

O local abriga mais de 150 mil obras, que variam desde peças egípcias e gregas até artefatos romanos e latino-americanos. Na parte externa, o destaque fica por conta dos charmosos postes antigos de iluminação.

U.S. Bank Tower

DepositPhotos U.S. Bank Tower

Com 310 metros de altura, o U.S. Bank Tower abriga o mirante OUE Skyspace. Há também um escorregador transparente acoplado entre os andares 70º e o 69º.

O local já foi pano de fundo de filmes como O Exterminador do Futuro e do jogo Grand Theft Auto (GTA).

Endereço: 633 W 5th St #840

Museu do Grammy

DepositPhotos Museu do Grammy

Quem gosta de cultura pop e ainda não sabe o que fazer em Los Angeles precisa ir ao Museu do Grammy.

O local conta histórias sobre os vencedores do Oscar da música e reúne várias informações sobre o evento.

Endereço: 800 W Olympic Blvd

800 W Olympic Blvd Horário de funcionamento: domingo a sexta-feira, das 11h às 17h. Sábado, das 10h às 18h.

California Science Center

DepositPhotos California Science Center

Perfeito para quem viaja em família, o California Science Center reúne informações sobre diferentes experimentos e eventos científicos.

Quem passa pelo local consegue ver o Endeavour, último ônibus espacial da Nasa a voltar de uma missão.

Endereço: 700 Exposition Park Dr

700 Exposition Park Dr Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 17h.

Estúdios Warner Bros

DepositPhotos Estúdios Warner Bros

Localizados em Burbank, a cerca de 15 minutos de carro de Hollywood, os estúdios da Warner Bros permitem conhecer os bastidores de séries e filmes famosos, como Friends, Harry Potter e Batman.

O tour guiado é bem legal e coloca a galera em vários cenários icônicos. Se você der sorte, dá até para ver alguma gravação rolando por lá.

Endereço: 3400 Warner Blvd

3400 Warner Blvd Horário de funcionamento: diariamente, das 8h30 às 15h30.

Universal

DepositPhotos Universal CityWalk

Quem vai a Los Angeles também pode programar uma visita ao complexo da Universal. A área CityWalk pode ser acessada gratuitamente e vale a visita. Além de contar com vários restaurantes legais, o local reúne lojas temáticas e exóticas.

Há também o parque Universal Studios Hollywood. O ingresso dá direito a uma série de atrações divertidas, com destaque para as inspiradas no universo de Harry Potter.

Endereço: 100 Universal City Plaza

100 Universal City Plaza Horário de funcionamento do CityWalk: diariamente, das 11h às 20h.

diariamente, das 11h às 20h. Horário de funcionamento do parque: segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira, das 10h às 19h. Terça-feira, das 9h às 18h. Quarta-feira, das 10h, às 18h. Sábado e domingo, das 9h às 21h.

Píer de Santa Mônica

DepositPhotos Píer de Santa Mônica

Eternizado no filme Forest Gump, o píer de Santa Mônica já apareceu em dezenas de séries e obras cinematográficas. Vale a pena passear por lá e curtir o visual do Pacific Park, que conta com uma roda-gigante movida a energia solar.

Depois, aproveite para caminhar pela praia e pelo calçadão de Santa Mônica.

Endereço: 200 Santa Monica Pier

Venice Beach

DepositPhotos Venice Beach

Vizinha de Santa Mônica, a charmosa Venice Beach concentra alguns dos comércios mais descolados da região. É até difícil escolher em qual barzinho ou restaurante almoçar.

Vale a pena entrar nas lojinhas de cacarecos, parar para ver os artistas de rua e visitar a pista de skate, a academia da praia e as quadras de basquete.

Disney Califórnia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Disneyland (@disneyland)

Muitos brasileiros que vão a Los Angeles aproveitam a viagem para ir até Anaheim, cidade que abriga o parque Disneyland. A viagem de carro dura cerca de 40 minutos.

O complexo de diversões foi o primeiro projeto criado por Walt Disney e abriu as portas em 1955.

Endereço: 1313 Disneyland Dr

1313 Disneyland Dr Horário de funcionamento: domingo a quarta-feira, das 9h às 0h. Quinta-feira a sábado, das 8h às 23h.

Onde comer em Los Angeles

Los Angeles é uma metrópole enorme e conta com restaurantes inspirados em culinárias de diversas partes do mundo. É possível encontrar boas opções em diferentes estabelecimentos, desde os fast-foods até os mais requintados.

Confira algumas indicações de lugares para comer em Los Angeles:

In-N-Out

Pink’s

Bestia

Bar Amá

In-N-Out

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por In-N-Out Burger (@innout)

O In-N-Out é uma das lanchonetes mais tradicionais da Califórnia. É ali que os viajantes podem provar o cheesburger mais famoso da região, preparado com carnes sem conservantes ou aditivos. As batatas fritas também são deliciosas.

Pink’s

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pinks Hot Dogs (@pinkshotdogs)

A rede Pink’s é um sucesso absoluto entre os moradores locais e já recebeu diversas estrelas (as fotos das personalidades que passaram pelo local são exibidas com orgulho nas paredes). A casa é especialista em preparar hot dogs de respeito, daqueles bem recheados com muitos tipos de guarnições.

Bestia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bestia Restaurant (@bestiadtla)

Administrado por um jovem casal, o restaurante Bestia tem um clima agradável e moderninho. O local ganhou fama por conta de suas saborosas massas artesanais e dos embutidos.

Bar Amá

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bar AMA´ (@bar_ama)

Comandado pelo chef Josef Canteno, o Bar Amá tem um menu inspirado na culinária tex-mex. Vale a pena provar delícias como as fatias de bacon imersas no molho poblano (feito com pimentão).

Onde ficar em Los Angeles

Assim como outras cidades grandes dos Estados Unidos, Los Angeles tem várias opções de hotéis, que variam desde estabelecimentos luxuosos até acomodações para quem procura bom custo-benefício.

Veja algumas sugestões:

Best Western Hollywood Plaza Inn

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Best Western Hollywood (@bestwesternhollywoodplaza)

O Best Western Hollywood Plaza Inn oferece um bom custo-benefício para quem quer ficar no coração de Hollywood. Apesar de não ser sofisticado, o hotel é bem confortável e tem um pequeno restaurante.

—

Hollywood Roosevelt

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Hollywood Roosevelt (@thehollywoodroosevelt)

Queridinho de celebridades como Marilyn Monroe, o Hollywood Roosevelt é um dos hotéis mais tradicionais da cidade. Com um ar de anos 1950, o local é histórico e foi palco da primeira cerimônia do Oscar, em 1929.

—

Kimpton La Peer

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kimpton La Peer Hotel (@lapeerhotel)

Indicado para quem viaja em busca de luxo e sofisticação, o Kimpton La Peer fica no bairro de West Hollywood, onde é possível encontrar galerias de arte e cafés badalados. Os ambientes do hotel são muito bonitos e exibem vários quadros, móveis diferenciados, fotografias e até poemas.

—

Planeje sua viagem para Los Angeles

DepositPhotos Los Angeles

Quando planejamos nossas viagens para Los Angeles, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Reserva de hotéis em Los Angeles

O Booking.com é uma das ferramentas mais úteis para fazer reserva de hotéis em Los Angeles. Afiliado do Rota de Férias e fonte da equipe de reportagem na hora de fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas, o site tem boas ofertas nos principais destinos americanos. Confira políticas de cancelamento, fotos, opiniões de quem já esteve nos estabelecimentos e faça suas escolhas. Muitas vezes, você reserva primeiro e só paga quando chega ao destino.

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis em Los Angeles.

Seguro viagem EUA

O Seguros Promo vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem EUA.

Chip viagem EUA

Em uma viagem para os EUA, jamais deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. O custo geralmente é baixo, e o serviço é ótimo. Testamos várias vezes o chip da America Chip, que conta com excelentes opções e oferece bom acesso em qualquer lugar do país – usamos até no Alasca.

Clique aqui para comprar seu chip viagem para Los Angeles.

Passagem aérea para Los Angeles

Na hora de pesquisar passagens aéreas para Los Angeles, vale a pena usar o site Skyscanner. Isso porque ele compara os preços de todas as operadoras aéreas que viajam do Brasil para lá e lista as melhores opções. Dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido baixarem, encontrar as passagens mais baratas em determinados períodos e muito mais.

Clique aqui para reservar e comprar passagens mais baratas para os EUA.

Aluguel de carro nos EUA

O melhor site para comparar os preços praticados em Los Angeles é a Mobility. Com uma única pesquisa, ele exibe na tela os melhores valores e as diversas opções de modelos oferecidas pelas grandes locadoras que atuam nos EUA.

Clique aqui para pesquisar e alugar carro nos EUA.

Tours, ingressos e transporte nos EUA

Agora que você já sabe o que fazer em Los Angeles, a plataforma Get Your Guide pode te ajudar a reservar tours, ingressos e transfers, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prática e visual, ela conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers nos EUA.