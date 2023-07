O que fazer em Los Angeles – 20 atrações incríveis e dicas

Maria Beatriz Vaccari

05/07/2023



Com um clima praiano delicioso, a Califórnia abriga algumas das cidades mais legais dos Estados Unidos. Se o objetivo é curtir a região mais glamourosa do país e explorar de perto onde são feitos os filmes de Hollywood, a melhor opção é descobrir o que fazer em Los Angeles e planejar um roteiro completo pela metrópole, a principal do estado.

O bom é que não faltam pontos turísticos e experiências para curtir na Cidade dos Anjos. Neste post, você conhecerá as principais atrações de Los Angeles e verá dicas importantes para organizar sua viagem, inclusive de bons hotéis para ficar por lá.

O que fazer em Los Angeles

DepositPhotos Los Angeles

Em Los Angeles dá para visitar Hollywood e seus ícones (veja aqui como chegar perto do famoso sinal de Hollywood), além de pontos turísticos como a Calçada da Fama e o Teatro Chinês. Fora isso, vale a pena explorar o centro da cidade, seus lindos observatórios e aproveitar os museus e estúdios de cinema.

De quebra, é um barato conhecer os parques temáticos da região, como a Universal Hollywood, e também nos arredores. É em Anaheim, a 40 minutos de carro, por exemplo, que fica a Disneyland.

As principais atrações de Los Angeles são:

20 atrações em Los Angeles

Confira em detalhes o que fazer em Los Angeles a partir das 20 melhores atrações da cidade e seus arredores. Elas podem ser conhecidas em um roteiro de 5 dias na Cidade dos Anjos.

A ordem não importa. O melhor aqui é identificar os seus interesses e, depois, montar o roteiro com aquilo que deseja visitar. Todos os pontos turísticos abaixo, no entanto, fazem parte da lista dos imperdíveis na Cidade dos Anjos.

1 – Calçada da Fama

DepositPhotos Calçada da Fama

A Calçada da Fama, é um dos lugares mais conhecidos de Los Angeles. Ali, é possível observar as várias estrelas rosas que exibem nomes de grandes personalidades do cinema. Além disso, a via concentra atrações como restaurantes, lojas e o museu de cera Madame Tussauds.

O local é bem movimentado e exige cuidados com possíveis golpes e furtos. A dica é ficar sempre atento e evitar contato com as pessoas fantasiadas, que se oferecem para tirar fotos e depois cobram valores absurdos.

Endereço: Hollywood Boulevard

2 – Teatro Chinês

DepositPhotos Teatro Chinês

Localizado na área mais movimentada da Calçada da Fama, o Teatro Chinês ostenta um belíssimo visual. Além disso, sua calçada conta com marcas de mãos e pés de artistas famosos, como o elenco da saga Harry Potter.

A visita por fora já vale a pena, mas também é possível explorar o interior do prédio. O tour pago dura aproximadamente 20 minutos e permite saber mais sobre a história do local.

Endereço: 6925 Hollywood Blvd

3 – Dolby Theatre

DepositPhotos Dolby Theatre

Outro destaque próximo à Calçada da Fama é o Dolby Theatre, um dos lugares mais glamourosos da cidade. É ali que, desde 2001, são realizadas as cerimônias do Oscar.

É possível comprar um tour que permite entrar no prédio e conhecer os espaços frequentados por grandes artistas. A visita também permite ver uma estátua do Oscar e descobrir curiosidades sobre o evento.

Endereço: 6801 Hollywood Blvd

4 – Ovation Hollywood

DepositPhotos Hollywood & Highland

Em meio à badalação do Hollywood Boulevard, o shopping Ovation Hollywood aparece como uma boa pedida para compras e refeições. Isso porque o local concentra várias lojas e restaurantes bacanas.

Alguns cantinhos do shopping oferecem vistas privilegiadas do letreiro de Hollywood e também são ótimos para tirar fotos.

Endereço: 6801 Hollywood Blvd

6801 Hollywood Blvd Horário de funcionamento: diariamente, das 7h às 23h.

5 – Griffith Observatory

DepositPhotos Griffith Observatory

O famoso sinal de Hollywood também pode ser contemplado a partir do Griffith Observatory, complexo que abriga algumas das vistas mais bonitas de Los Angeles.

Vale a pena descansar no gramado e conhecer o planetário, que tem exposições interativas e atrações como um pedaço real da Lua e uma tabela periódica com elementos químicos de verdade.

Endereço: 2800 E Observatory Rd

2800 E Observatory Rd Horário de funcionamento: quinta-feira a domingo, das 10h às 22h.

6 – Letreiro de Hollywood

DepositPhotos Los Angeles

Aqui, você confere todos os detalhes de como chegar perto do sinal de Hollywood e fazer as melhores fotos.

Vale saber que o letreiro de Hollywood, ou Hollywood Sign, em inglês, está localizado no Mount Lee, que pertence ao distrito de Hollywood, nas imediações de Los Angeles. Suas letras contam com 14 metros de altura e variam entre 9,4 a 12 metros de largura.

Para vê-lo de perto, siga de carro (táxi, motorista de aplicativo ou alugado) até o Lake Hollywood Park, que oferece uma das melhores vistas. Para isso, jogue no GPS o nome do parque ou, ainda, o endereço 3160 Canyon Lake Dr.

Quando conseguir estacionar, caminhe pela lateral direita do parque até uma rua com uma subida. Dali, à esquerda, você terá perfeita noção onde fica o letreiro de Hollywood, com uma vista panorâmica.

Ainda para quem está de carro, outro local que revela bem onde fica o letreiro de Hollywood é o Beachwood Canyon. O motivo é simples: este é o bairro loteado de casas de luxo que deu origem ao sinal Hollywoodland, na década de 1920. Para não perder tempo, siga para a North Beachwood Drive, a rua que oferece a melhor vista do sinal.

7 – Walt Disney Concert Hall

DepositPhotos Walt Disney Concert Hall

Projetada pelo arquiteto Frank Gehry, a construção prateada do Walt Disney Concert Hall chama atenção de quem passa pela região central da cidade.

É possível realizar tours pelas instalações ou assistir a concertos. Durante o ano, o local recebe várias apresentações da Filarmônica de Los Angeles e de outros artistas.

Endereço: 111 S Grand Ave

8 – Crypto.com Arena

A Crypto.com Arena (antigo Staples Center) é a casa de dois grandes times da NBA: Lakers e Clippers. Vale a pena comprar ingressos para assistir a uma partida – até quem não é fã de basquete costuma se divertir com a experiência.

A arena também recebe jogos de hóquei. O time da casa é o Los Angeles Kings.

Endereço: 1111 S Figueroa St

9 – Beverly Hills

DepositPhotos Beverly Hills

Cenário de filmes, séries e jogos, Beverly Hills é lar da alta sociedade de Los Angeles. Ao chegar na região, o viajante dá de cara como belíssimas mansões e vê carros de luxo por todos os lados.

A principal atração do pedaço é a charmosa Rodeo Drive. Além de ser ótima para tirar fotos, a via abriga lojas de grife como Fendi, Balenciaga, Gucci e Cartier.

10 – Farmer’s Market

Os fãs de gastronomia não podem deixar de visitar o Farmer’s Market. O mercado a céu aberto conta com uma série de restaurantes, que servem desde lanches e petiscos até refeições principais.

O complexo também abriga lojas especializadas em ingredientes culinários, brinquedos e até lembrancinhas.

Endereço: 6333 W 3rd St

6333 W 3rd St Horário de funcionamento: domingo a quinta-feira, das 10h às 20h. Sexta-feira e sábado, das 10h às 21h.

11 – The Grove

DepositPhotos The Grove

Localizado a poucos passos do Farmers Market, o The Grove funciona como um shopping a céu aberto. É um bom point para descansar, comer uma sobremesa e tirar fotos.

Os fãs de compras podem aproveitar para visitar lojas como Crate & Barrel, Apple e Mac. A Nike também tem um espaço bem bacana no local.

Endereço: 189 The Grove Dr

189 The Grove Dr Horário de funcionamento: segunda-feira a quinta-feira, das 10 às 21h. Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 11h às 20h.

12 – Amoeba Music

Visitar a Amoeba Music é um passeio imperdível para os fãs de música. A loja de discos é lendária e conta com um acervo gigante.

A rede é tão emblemática que já recebeu vários artistas famosos. Recentemente, a cantora Billie Eilish se apresentou para o público dentro da loja.

Endereço: 6200 Hollywood Blvd

6200 Hollywood Blvd Horário de funcionamento: segunda-feira a quinta-feira, das 11h às 20h. Sexta-feira a domingo, das 11h às 21h.

13 – Los Angeles County Museum of Art

DepositPhotos Los Angeles County Museum of Art

O Los Angeles County Museum of Art, também conhecido como LACMA, é uma ótima pedida de passeio cultural em Los Angeles.

O local abriga mais de 150 mil obras, que variam desde peças egípcias e gregas até artefatos romanos e latino-americanos. Na parte externa, o destaque fica por conta dos charmosos postes antigos de iluminação.

14 – Museu do Grammy

DepositPhotos Museu do Grammy

Quem gosta de cultura pop e ainda não sabe o que fazer em Los Angeles precisa ir ao Museu do Grammy.

O local conta histórias sobre os vencedores do Oscar da música e reúne várias informações sobre o evento.

Endereço: 800 W Olympic Blvd

800 W Olympic Blvd Horário de funcionamento: domingo a sexta-feira, das 11h às 17h. Sábado, das 10h às 18h.

15 – California Science Center

DepositPhotos California Science Center

Perfeito para quem viaja em família, o California Science Center reúne informações sobre diferentes experimentos e eventos científicos.

Quem passa pelo local consegue ver o Endeavour, último ônibus espacial da Nasa a voltar de uma missão.

Endereço: 700 Exposition Park Dr

700 Exposition Park Dr Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 17h.

16 – Estúdios Warner Bros

DepositPhotos Estúdios Warner Bros

Localizados em Burbank, a cerca de 15 minutos de carro de Hollywood, os estúdios da Warner Bros permitem conhecer os bastidores de séries e filmes famosos, como Friends, Harry Potter e Batman.

O tour guiado é bem legal e coloca a galera em vários cenários icônicos. Se você der sorte, dá até para ver alguma gravação rolando por lá.

Endereço: 3400 Warner Blvd

3400 Warner Blvd Horário de funcionamento: diariamente, das 8h30 às 15h30.

17 – Universal Hollywood

DepositPhotos Universal CityWalk

Quem vai a Los Angeles também pode programar uma visita ao complexo da Universal Hollywood. A área CityWalk pode ser acessada gratuitamente e vale a visita. Além de contar com vários restaurantes legais, o local reúne lojas temáticas e exóticas.

Há também o parque Universal Studios Hollywood. O ingresso dá direito a uma série de atrações divertidas, com destaque para as inspiradas nos universos de Super Mario, da Nintendo, e Harry Potter.

Endereço: 100 Universal City Plaza

100 Universal City Plaza Horário de funcionamento do CityWalk: diariamente, das 11h às 20h.

diariamente, das 11h às 20h. Horário de funcionamento do parque: segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira, das 10h às 19h. Terça-feira, das 9h às 18h. Quarta-feira, das 10h, às 18h. Sábado e domingo, das 9h às 21h.

18 – Píer de Santa Mônica

DepositPhotos Píer de Santa Mônica

Eternizado no filme Forest Gump, o píer de Santa Mônica já apareceu em dezenas de séries e obras cinematográficas. Vale a pena passear por lá e curtir o visual do Pacific Park, que conta com uma roda-gigante movida a energia solar.

Depois, aproveite para caminhar pela praia e pelo calçadão de Santa Mônica.

Endereço: 200 Santa Monica Pier

19 – Venice Beach

DepositPhotos Venice Beach

Vizinha de Santa Mônica, a charmosa Venice Beach concentra alguns dos comércios mais descolados da região. É até difícil escolher em qual barzinho ou restaurante almoçar.

Vale a pena entrar nas lojinhas de cacarecos, parar para ver os artistas de rua e visitar a pista de skate, a academia da praia e as quadras de basquete.

20 – Disney Califórnia

Divulgação Mickey e o Castelo da Bela Adormecida, na Disneyland

Muitos brasileiros que vão a Los Angeles aproveitam a viagem para ir até Anaheim, cidade que abriga o parque Disneyland. A viagem de carro dura cerca de 40 minutos.

O complexo de diversões foi o primeiro projeto criado por Walt Disney e abriu as portas em 1955.

Endereço: 1313 Disneyland Dr

1313 Disneyland Dr Horário de funcionamento: domingo a quarta-feira, das 9h às 0h. Quinta-feira a sábado, das 8h às 23h.

Onde fica Los Angeles

Los Angeles fica ao sul do estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. A metrópole é a mais populosa da região, com quase quatro milhões de habitantes.

Destinos como Beverly Hills, West Hollywood, Venice Beach e Santa Monica estão localizados na região metropolitana da cidade. A cidade de Malibu também fica nos arredores, a aproximadamente 40 minutos de carro.

Como chegar a Los Angeles

DepositPhotos Los Angeles

O Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) é a porta de entrada para os brasileiros que querem conhecer a cidade.

Atualmente, não existem voos diretos de aeroportos brasileiros para o destino californiano. Por isso, é necessário realizar conexões antes de chegar à metrópole.

Rotas operadas pelas empresas United, Delta e American Airlines contam com paradas em cidades como Miami, Atlanta, Dallas, Houston e Nova York.

Também é possível viajar a bordo de aeronaves de companhias como Avianca, Aeroméxico, Latam e Copa, que realizam paradas em aeroportos do Panamá, da Colômbia, do México e do Peru.

Transporte em Los Angeles

DepositPhotos Los Angeles

Los Angeles é conhecida pelo trânsito caótico, que lembra bastante o da cidade de São Paulo.

O sistema de transporte público não é dos melhores, mas pode até funcionar para alguns viajantes.

Apesar de contar com poucas estações (levando em consideração o tamanho do território da metrópole), o sistema de metrô oferece acesso a alguns dos principais pontos turísticos da região. Há também inúmeras linhas de ônibus que transitam entre os bairros.

O aluguel de carros, contudo, é a opção mais procurada por brasileiros. Ao ter um veículo próprio à disposição, o motorista não consegue fugir dos engarrafamentos, mas ganha mais liberdade e conforto para explorar Los Angeles e seus arredores.

Na hora de alugar um carro, confira as opções neste comparador de locadoras, que reúne as principais locadoras globais em um único lugar e oferece os melhores preços do mercado.

Os automóveis de aplicativos, como Uber, também são opções válidas para quem busca meios de locomoções mais confortáveis. A cidade está cheia de motoristas e as tarifas costumam ser atrativas.

Quando ir a Los Angeles

Com clima seco e temperaturas estáveis, Los Angeles oferece boas condições aos viajantes em qualquer época do ano. O período mais movimentado é entre julho e novembro, quando americanos e estrangeiros se deslocam para a Califórnia em busca de sol, mar e diversão. As temperaturas giram em torno de 18°C a 30°C.

Quem quer aproveitar o clima quente da cidade e fugir um pouco das muvucas pode planejar um roteiro para março, abril, maio ou junho.

Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro também funcionam bem para turistas, mas contam com temperaturas mais baixas (de 8°C a 20ºC) e mais chances de chuva.

Seguro Viagem EUA

DepositPhotos Los Angeles

Ao ir para os EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem EUA

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para os EUA ficará muito melhor. Por isso, vale a pena usar o chip da America Chip, que oferece boa conectividade não apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas.

E o melhor de tudo é que você tem atendimento de alto nível e recebe tudo em casa antes mesmo de viajar, com todas as instruções para instalar em seu telefone, que são muito simples.

Roteiro de 5 dias em Los Angeles

Veja o que fazer em um roteiro de cinco dias em Los Angeles:

DepositPhotos Santa Monica Pier

1º dia – Praia à californiana

Alugue uma bicicleta para passear pelo calçadão da praia de Santa Mônica . Se decidir caminhar, aproveite para clicar as montanhas e espiar os hotéis badalados.

. Se decidir caminhar, aproveite para clicar as montanhas e espiar os hotéis badalados. O píer de Santa Mônica foi eternizado no filme “Forrest Gump — O contador de histórias” por ser um dos pontos que o personagem passa em sua corrida pelo país. Curta os brinquedos do Pacific Park, entre eles uma roda-gigante movida a energia solar.

foi eternizado no filme “Forrest Gump — O contador de histórias” por ser um dos pontos que o personagem passa em sua corrida pelo país. Curta os brinquedos do Pacific Park, entre eles uma roda-gigante movida a energia solar. Faça compras num dos shoppings ao ar livre mais agradáveis de Los Angeles, o Third Street Promenade , a poucos metros da praia.

, a poucos metros da praia. Seguindo a praia na direção oposta às montanhas chega-se à caótica Venice . A faixa de areia do bairro é uma das preferidas dos surfistas e hippies, com muitas lojas de suvenir, botecos e vendedores ambulantes.

. A faixa de areia do bairro é uma das preferidas dos surfistas e hippies, com muitas lojas de suvenir, botecos e vendedores ambulantes. Basta deixar a praia e seguir bairro adentro para se descobrir o lado chique de Venice, e também o motivo da região ter este nome. Os canais próximos à praia abrigam mansões ao estilo californiano onde sempre há turistas e curiosos.

Venice tem ainda outra faceta, que mistura a sofisticação dos canais com a badalação da praia. Caminhe até a rua Abbott Kinney, paralela à praia, cheia de lojas, cafés e restaurantes que prezam por ingredientes e materiais orgânicos.

2º dia – Downtown Los Angeles

Comece seu passeio por Downtown na rua South Broadway. Lar dos primeiros cinemas e teatros, no início do século 20, Downtown Los Angeles é repleta de obras-primas em estilo art déco. O bairro passou por uma revitalização nos últimos anos.

é repleta de obras-primas em estilo art déco. O bairro passou por uma revitalização nos últimos anos. Ainda na Broadway, o Grand Central Market também reflete a revitalização do bairro, com vários novos restaurantes. Para o almoço, é possível escolher entre as cozinhas de São Salvador, Peru, Alemanha, França e outros países.

também reflete a revitalização do bairro, com vários novos restaurantes. Para o almoço, é possível escolher entre as cozinhas de São Salvador, Peru, Alemanha, França e outros países. Em frente ao mercado, fica o Angels Flight , um dos menores funiculares do mundo e atualmente desativado. Suba a escadaria ao lado dele para descobrir na South Grand Avenue o Walt Disney Concert Hall , uma monumental construção prateada do arquiteto Frank Gehry.

, um dos menores funiculares do mundo e atualmente desativado. Suba a escadaria ao lado dele para descobrir na South Grand Avenue o , uma monumental construção prateada do arquiteto Frank Gehry. Não é sempre que se pode contar com o metrô em Los Angeles. Mas para chegar até o Museu do Grammy , que conta histórias sobre os vencedores do Oscar da música, basta parar na Pico Station.

, que conta histórias sobre os vencedores do Oscar da música, basta parar na Pico Station. O metrô também leva até o Exposition Park, onde ficam o California Science Center e o Natural History Museum of Los Angeles County. O primeiro guarda nada menos que o Endeavour, último ônibus espacial da Nasa a voltar de uma missão.

3º dia – Visita aos estúdios

Descubra muitos dos cenários vistos em filmes e seriados fazendo o tour pelo estúdio da Warner Brothers . A visita ocorre parte em um carrinho elétrico, passando pelas tais cidades cenográficas, e parte dentro dos estúdios. Reserve ao menos três horas para observar detalhes dos carros usados nos filmes de Batman; brincar com o Chapéu Seletor dos filmes de Harry Potter; e tirar foto no sofá do seriado Friends.

. A visita ocorre parte em um carrinho elétrico, passando pelas tais cidades cenográficas, e parte dentro dos estúdios. Reserve ao menos três horas para observar detalhes dos carros usados nos filmes de Batman; brincar com o Chapéu Seletor dos filmes de Harry Potter; e tirar foto no sofá do seriado Friends. Próximo dali, a Universal Studios Hollywood pode até ser um programa de dia inteiro caso você não conheça a versão de Orlando. Em caso positivo, garanta o seu tour pelos estúdios que ficam na área do parque.

4º dia – Hollywood

Faça como os astros de Hollywood e percorra uma das trilhas repletas de subidas e descidas do Griffith Park . O estímulo para vencer as ladeiras é a vista da cidade e do famoso letreiro de Hollywood.

. O estímulo para vencer as ladeiras é a vista da cidade e do famoso letreiro de Hollywood. Descanse no gramado do observatório Griffith, com exposições interativas dedicadas a astronomia e eventos especiais em dias de eclipse.

Dali, é hora de seguir para o Hollywood Boulevard, onde fica a Calçada da Fama . Procure o nome dos seus artistas favoritos e tire fotos com atores vestidos de super-heróis.

. Procure o nome dos seus artistas favoritos e tire fotos com atores vestidos de super-heróis. Fica na mesma rua o Dolby Theatre, onde, desde 2001, ocorrem as cerimônias do Oscar. Há tours guiados pelo teatro que também tem uma programação badalada durante o ano.

onde, desde 2001, ocorrem as cerimônias do Oscar. Há tours guiados pelo teatro que também tem uma programação badalada durante o ano. Ainda na Hollywood Boulevard, garanta um bilhete para ver um filme no histórico Chinese Theatre, original da década de 1920.

5º dia – Beverly Hills

Entre Hollywood e West LA, o Original Farmer’s Market se considera o primeiro mercado do tipo no mundo. A mistura entre lojas de ingredientes (como pimentas, carnes, doces) com restaurantes de diferentes especialidades contribui para a popularidade do espaço. Explore durante a manhã o mercado e escolha a sua opção para o brunch.

se considera o primeiro mercado do tipo no mundo. A mistura entre lojas de ingredientes (como pimentas, carnes, doces) com restaurantes de diferentes especialidades contribui para a popularidade do espaço. Explore durante a manhã o mercado e escolha a sua opção para o brunch. Ao lado do mercado fica o shopping The Grove , um dos mais luxuosos de Los Angeles, com lojas como Crate & Barrel, Apple, Mac e Nike. Não raramente veem-se estrelas passeando no amplo pátio central do shopping.

, um dos mais luxuosos de Los Angeles, com lojas como Crate & Barrel, Apple, Mac e Nike. Não raramente veem-se estrelas passeando no amplo pátio central do shopping. Mais um capítulo do estilo de vida sofisticado das estrelas de Hollywood pode ser descoberto em Beverly Hills. No caminho, atente-se para as mansões nos dois lados da via. A maior atração do bairro é a Rodeo Drive, via onde se enfileiram grifes como Chanel e Dior.

Onde comer em Los Angeles

Los Angeles é uma metrópole enorme e conta com restaurantes inspirados em culinárias de diversas partes do mundo. É possível encontrar boas opções em diferentes estabelecimentos, desde os fast-foods até os mais requintados.

Confira algumas indicações de lugares para comer em Los Angeles:

Bar Amá

Comandado pelo chef Josef Canteno, o Bar Amá tem um menu inspirado na culinária texmex. Vale a pena provar delícias como as fatias de bacon imersas no molho poblano (feito com pimentão).

Nobu

Localizado em Malibu, o Nobu é um restaurante de renome internacional que combina culinária japonesa e peruana. Com ambiente sofisticado e uma vista deslumbrante do oceano, é um lugar perfeito para desfrutar pratos como o sashimi de toro com caviar.

The Bazaar by José Andrés

Situado no SLS Hotel em Beverly Hills, o The Bazaar é conhecido por sua abordagem criativa da culinária espanhola. O chef José Andrés oferece uma experiência gastronômica única, com pratos inovadores servidos em meio a uma atmosfera elegante.

Bottega Louie

Localizado no centro de Los Angeles, o Bottega Louie é um restaurante e confeitaria que combina uma decoração deslumbrante a uma cozinha italiana moderna. Experimente as famosas pizzas, as massas e as sobremesas, com destaque para os macarons.

Guisados

Se você procura uma opção mais casual e autêntica de culinária mexicana, o Guisados é uma excelente escolha. Com várias filiais em Los Angeles, servem tacos de carne cozida lentamente, muito saborosos. É uma boa para quem deseja comer bem, sem perder muito tempo e gastando pouco.

République

Situado em um prédio histórico restaurado na região de La Brea, o République mescla cozinha francesa e californiana. Com pães frescos assados diariamente, pratos sazonais e atmosfera aconchegante, é um lugar perfeito para brunch ou jantar.

Pink’s

A ede Pink’s é um sucesso absoluto entre os moradores locais e já recebeu diversas estrelas de cinema (as fotos das personalidades que passaram pelo local são exibidas com orgulho nas paredes). A casa é especialista em preparar hot dogs bem recheados com muitos tipos de guarnições.

Pizzana

Se você é fã de piz- za, o Pizzana é uma ótima opção. Localizado em Brentwood, prepara pizzas finas e crocantes, com coberturas gourmet e combinações de sabores diferenciadas. A de buratta é uma delícia, mas tem também a clássica margarita.

In-N-Out

O In-N-Out é uma das lanchonetes mais tradicionais da Califórnia. É ali que os viajantes podem provar o cheesburger mais famoso da região, preparado com carnes sem conservantes ou aditivos. As batatas fritas também são deliciosas. Não deixe de ir, pois é o tipo de fast-food que faz parte da tradição local.

Philippe the Original

Fundado em 1908, o Philippe the Original é um ícone de Los Angeles, conhecido por seu sanduíche French Dip. Localizado no centro da cidade, serve carnes assadas e sopas em um ambiente vintage.

Gjelina

Para quem vai a Venice Beach, o Gjelina é um restaurante moderno com um ambiente descontraído e que serve pratos de culinária americana contemporânea. Com foco em ingredientes frescos e sazonais, tem no menu pizzas, saladas e massas.

Grand Central Market

ara uma experiência gastronômica diversificada em um ambiente animado, visite o Grand Central Market. Localizado no centro de Los Angeles, é um mercado de alimentos com várias barracas que oferecem uma variedade de cozinha internacional, desde tacos e ramen até sanduíches de falafel e frutos do mar frescos.

Bestia

Administrado por um jovem casal, o restaurante Bestia tem um clima agradável e moderninho. O local ganhou fama por conta de suas saborosas massas artesanais e dos embutidos.

Onde ficar em Los Angeles

Na hora de decidir onde ficar em Los Angeles, vale a pena levar em consideração os seus interesses. Se a ideia é ficar mais próximo à região central, West Hollywood e Hollywood são as melhores pedidas. Beverly Hills, por sua vez, conta com muitos hotéis de luxo, enquanto Burbank é uma das áreas mais descoladas da cidade.

Se a ideia é ficar na praia, Santa Monica reúne ótimas opções. A vizinha Venice Beach pode ser uma boa para quem procura uma vibe mais sossegada.

Assim como outras cidades grandes dos Estados Unidos, Los Angeles tem várias opções de hotéis, que variam desde estabelecimentos luxuosos até acomodações para quem procura bom custo-benefício.

Aqui, você confere 10 opções de hotéis mais confortáveis e até mesmo cinco estrelas para quem busca luxo em Los Angeles.

Abaixo, você verá mais detalhes das minhas principais sugestões de hotéis em Los Angeles. São elas:

Fora isso, para quem quer se hospedar bem sem esfolar muito o bolso, vale a pena consultar o Park Plaza Lodge, o Hotel Aventura, o Holiday Inn Express Hollywood Walk of Fame, an IHG Hotel e o The Kinney – Venice Beach.

Reprodução Best Western Hollywood Plaza Inn

O Best Western Hollywood Plaza Inn oferece um bom custo-benefício para quem quer ficar no coração de Hollywood. Apesar de não ser sofisticado, o hotel é bem confortável e tem um pequeno restaurante.

—

Reprodução Hilton Los Angeles-Universal City

Se o objetivo é viajar a Los Angeles para curtir as atrações do parque temático e do estúdio da Universal, vale a pena ficar no Hilton Los Angeles-Universal City, a apenas cinco minutos de distância do complexo. O local também oferece fácil acesso aos estúdios da Warner Bros.

—

Reprodução Level Los Angeles Downtown South Olive

Localizado no centro de Los Angeles, o Level Los Angeles Downtown South Olive tem quartos com cozinhas totalmente equipadas, o que favorece quem viaja em família. O local abriga academia, sauna, piscina e quadra de basquete.

—

Reprodução Hollywood Roosevelt

Queridinho de celebridades como Marilyn Monroe, o Hollywood Roosevelt é um dos hotéis mais tradicionais da cidade. Com um ar de anos 1950, o local é histórico e foi palco da primeira cerimônia do Oscar, em 1929.

—

Reprodução Kimpton La Peer

Indicado para quem viaja em busca de luxo e sofisticação, o Kimpton La Peer fica no bairro de West Hollywood, onde é possível encontrar galerias de arte e cafés badalados. Os ambientes do hotel são muito bonitos e exibem vários quadros, móveis diferenciados, fotografias e até poemas.

—

Reprodução Casa Del Mar

Os viajantes que querem curtir Los Angeles bem pertinho da praia podem ficar em Santa Mônica. Vale a pena optar pelo Casa Del Mar, que tem um bom restaurante e oferece fácil acesso ao famoso píer e a todas as atrações locais. Veja preços e avaliações.

—

Reprodução Shore Hotel

A poucos minutos da famosa praia de Santa Mônica, o Shore Hotel se destaca por seguir uma linha eco-consciente. Apesar de pequenos, os quartos são bem confortáveis. Veja preços e avaliações.

—

O que você precisa saber antes de ir a Los Angeles

DepositPhotos Los Angeles

LEIA TAMBÉM: