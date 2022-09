Rússia retira mais forças do nordeste da Ucrânia enquanto Kiev pressiona o avanço

12/09/2022 | 21:18



A Rússia retirou mais forças da região de Kharkiv nesta segunda-feira, 12, recuando de uma faixa do nordeste da Ucrânia, enquanto as forças de Kiev continuavam sua investida em território ocupado pela Rússia e o governo prometeu que todas as áreas tomadas por Moscou seriam retomadas.

"Os ocupantes russos estão correndo tão rápido sob a pressão dos soldados ucranianos que estão deixando para trás arsenais de munição inteiros", disse o serviço de inteligência SBU da Ucrânia. "Sabemos o que fazer com eles e certamente os usaremos de acordo com o propósito - contra o inimigo".

Desde o início de sua ofensiva no início deste mês, a Ucrânia disse que retomou cerca de 9.000 quilômetros quadrados, ou cerca de 3.500 milhas quadradas, de território das forças de Moscou na região de Kharkiv, dando à Rússia o maior revés desde a invasão em fevereiro. Isso é mais de um décimo de todas as áreas que a Rússia ganhou e manteve desde a invasão. Os ganhos rápidos pegaram Moscou desprevenida, provocando críticas entre os apoiadores do Kremlin sobre a forma como a campanha militar está sendo conduzida.

Em um relatório publicado na segunda-feira, a Ucrânia disse que suas forças armadas retomaram 30 assentamentos ocupados pela Rússia somente no domingo, capitalizando o pânico entre as forças russas que teriam fugido da região de Kharkiv e deixado equipamentos para trás.

O avanço desacelerou na segunda-feira, quando os ucranianos começaram a consolidar o controle e procurar colaboradores e bolsões de tropas russas deixados para trás. Kiev agora enfrenta o desafio de encontrar a mão de obra e as munições necessárias para consolidar e, eventualmente, ampliar seus ganhos.

A Ucrânia sinalizou que fará novos pedidos importantes de armas dos EUA e de seus aliados que o governo de Kiev diz que precisará pressionar sua ofensiva até 2023, de acordo com um documento compartilhado com legisladores dos EUA e visto pelo The Wall Street Journal.