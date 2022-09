André Gonçalves ainda tem dívidas de quase 500 mil reais de pensão às filhas

12/09/2022 | 16:11



Nesta segunda-feira, dia 12, o ator André Gonçalves foi denunciado pela ex-esposa Tereza Steiblitz por ainda não ter pago as dívidas da pensão alimentícia das filhas. Caso você não saiba, ele foi preso em julho deste ano por atrasar a pensão de Valentina, fruto de seu relacionamento com Cynthia Benini, e de Manuela, filha de Tereza Seiblitz.

O artista chegou a dever, somadas as dívidas, mais de 350 mil reais e cumpriu um dia em cárcere antes de seguir com sua pena de prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica por dois meses. 60 dias depois, o ator retirou a tornozeleira e disse em entrevista para O Globo que já tem um acordo feito com a mais velha. A mãe de Manuela, em entrevista ao mesmo veículo nega e diz que:

O pai da Manuela ainda não pagou o que deve.

Segundo Steiblitz, o processo está sendo feito, mas não está concluído. Gonçalves tentou fechar um acordo oferecendo mil e 200 reais a cada uma delas e as filhas não aceitaram, e mantiveram o processo aberto na Justiça. Enquanto isso, o ator vem fazendo campanha eleitoral pelas ruas cariocas e tirando fotos com fãs e eleitores, promovendo pautas de preocupação ambiental. Eita!