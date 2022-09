Vocalista do Guns n' Roses pede desculpas ao público do Rock in Rio

09/09/2022 | 16:10



Como você acompanhou, o Guns n' Roses simplesmente agitaram as redes sociais e também o público que estava presente na quarta noite de Rock in Rio. Nas redes sociais, muito se foi falado sobre a voz do vocalista, Axl Rose.

Caso você não saiba, o cantor passou por poucas e boas por conta de sua saúde vocal e assim como qualquer outro artista, os anos chegaram e ele não tem a mesma performance e alcance vocal assim como tinha há 20 anos.

Mas Axl Rose não decepcionou e fez cerca de três horas de show dançando, cantando e pulando muito no palco principal do evento. Vendo as críticas pipocarem nas redes, na madrugada desta sexta-feira, dia 9, o artista tratou de falar sobre o assunto e pediu desculpas para os fãs.

Quero me desculpar por estar um pouco indisposto, agradecido não ao Covid. Tentei manter minha tosse entre as linhas. Amo você. Obrigado aos fãs e ao Rock in Rio por tudo e que galera f**a