Conheça Ibañez, zagueiro ex-Fluminense que é opção de Tite para a lateral-direita

09/09/2022 | 15:45



A convocação de Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Tunísia e Gana nesta sexta-feira reservou algumas surpresas. Entre elas está a presença de Roger Ibañez, um zagueiro de 23 anos que atua na Roma. Na última lista antes da Copa do Mundo, ele ganha oportunidade para "mostrar serviço" ao treinador e garantir vaga entre os 26 selecionados para o Catar.

Nascido em Canela, no Rio Grande do Sul, Ibañez é filho de pai brasileiro e mãe uruguaia, daí a origem de seu nome pouco usual no futebol brasileiro. O garoto foi revelado como volante em um pequeno clube do Estado, o Players RS, mas ganhou destaque após sua ida para o Fluminense, no Rio. Entre 2018 e 2019, o zagueiro disputou 39 partidas pelo clube carioca, atuando em uma linha defensiva de três atletas. De cara, o sobrenome parece de jogador estrangeiro. Poderia ser qualquer um da América do Sul. Quando começou a aparecer no futebol, teve de explicar suas origens. "Todo mundo pergunta se sou gringo, mas sou brasileiro mesmo, natural de Canela (RS). Minha mãe é uruguaia, de Montevidéu, e escolhi usar o nome da família", disse certa vez, ainda no Fluminense.

Ainda em 2019, o gaúcho foi vendido por 4 milhões de euros (R$ 17, 2 milhões) para a Atalanta, da Itália. No entanto, tendo apenas 20 anos na época, Ibañez foi pouco aproveitado na equipe. Entre 2019 e 2020, o jogador atuou em somente duas partidas, somando 23 minutos em campo.

Ao final de sua primeira temporada na Itália, recebeu propostas de clubes como Flamengo, Athletico-PR e Internacional para ser repatriado. No entanto, permaneceu na Itália, sendo emprestado à Roma. Utilizado com mais frequência pelo técnico José Mourinho, o zagueiro foi comprado em definitivo no ano passado.

Ao lado de Mourinho, Ibañez se destacou nas últimas duas temporadas. Com 97 jogos disputados e sete gols marcados com a camisa da Roma, o brasileiro chegou a ser cogitado por Mancini, técnico da Itália, para defender a seleção italiana - o que não aconteceu.

Compondo a linha de zaga ao lado do britânico Smalling, Ibañez conquistou a Conference League com a Roma na última temporada. Os números, além da "ameaça" de uma convocação para a seleção italiana, fizeram com que Tite o chamasse para os próximos jogos do Brasil antes da Copa do Mundo.

Além de zagueiro, Ibañez também pode atuar na lateral. Nesta sexta-feira, Tite convocou apenas três jogadores para a posição, sendo somente um (Danilo) para o lado direito. Na justificativa, o técnico afirmou que "Ibañez e Éder Militão podem atuar (na lateral-direita)". Entretanto, Ibañez não costuma jogar no lado direito do campo. Na Roma, ele faz a lateral-esquerda.