Meghan Markle teria decidido não ir à Escócia por conta de Kate Middleton

09/09/2022 | 15:10



Meghan Markle decidiu ficar em Londres enquanto Harry ia ao palácio de Balmoral, na Escócia, para ver a Rainha Elizabeth II. Apesar de ainda não terem sido divulgados os motivos exatos por trás da mudança de planos, o Daily Mail acredita que os sinais apontam que a duquesa de Sussex pode ter agido desta forma pelo fato de Kate Middleton ter ficado em Windsor com seus três filhos.

Após circularem fotos da esposa de William buscando os herdeiros na escola, uma amiga de Meghan revelou que ela também ficaria para trás. O veículo ainda noticia que o jornalista Omid Scobie publicou uma coluna em que escreveu que Harry estaria esperando um pedido de desculpas de seu irmão, além de sugerir que as tensões entre os Sussex e os Cambridges permaneciam altas. Uma fonte descrita pelo repórter como alguém familiarizado com a dinâmica familiar atual teria informado:

Há um esforço risível para sugerir que os [Sussex] foram evitados... a história verdadeira é que eles nunca entraram em contato com os Cambridges.

Ele então citou um amigo da família dizendo:

O que [Harry] está esperando é responsabilidade... Muitas linhas foram cruzadas por William. Ele esteve no centro de vários momentos dolorosos, seja pelas ações de sua própria equipe ou virando as costas quando o apoio era necessário. Foi uma época sombria e que, até agora, William não estava preparado para desfazer as malas.