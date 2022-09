Médico do Atlético-MG revela lesão rara em Arana: 'Prazo de recuperação longo'

09/09/2022 | 15:02



A volta de Guilherme Arana aos gramados deve demorar bem mais que os sete meses previstos. Nesta sexta-feira, o diretor médico do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, explicou que a lesão é bastante grave e que o torcedor precisará de "paciência" para ver o jogador novamente em campo. O lateral-esquerdo faz fisioterapia para o joelho desinchar antes da cirurgia, que pode ocorrer em até duas semanas.

"O Arana sofreu uma entorse dura no nosso jogo com o Bragantino. Teve uma lesão grave no joelho esquerdo, rompeu algumas estruturas muito importantes. Teve uma lesão no ligamento cruzado posterior, no ligamento colateral medial, rompeu a raiz do menisco interno e ainda teve uma lesão na cartilagem. São lesões importantes e agora é tratar para que ele possa se recuperar o mais rápido possível", explicou Lasmar.

Guilherme Arana está no CT do Atlético-MG, em Belo Horizonte, passando pelos processos pré-cirúrgicos. "Nessa fase inicial, é um processo para que a gente possa esfriar o joelho, ou seja, adquirir condições de movimentação, um menor inchaço no joelho para que a gente possa pensar no processo cirúrgico", seguiu Lasmar. "Essa cirurgia deve acontecer nos próximos dias, entre uma ou duas semanas, depende muita da evolução que o atleta apresentar. Os melhores resultados saem com o procedimento realizado com joelho em uma condição melhor do que está agora."

De acordo com Lasmar, a lesão de Arana é bem diferente das sofridas por jogadores, o que demandará um tempo maior de recuperação. "A lesão do ligamento cruzado posterior, principalmente combinada com outras lesões, é uma lesão muito mais rara no futebol. É uma lesão não tão frequente, não é do dia a dia do futebol", enfatizou.

"Por se tratar de uma lesão mais complexa e grave, o prazo de recuperação é mais longo. Temos de ter muita paciência, muita calma e acompanhá-lo para ir avaliando. Seria precoce falar sobre o tempo de recuperação, o que posso dizer é que estamos trabalhando forte e o atleta está imbuído em se recuperar para voltar o quanto antes."