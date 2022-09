Melhores resorts do Caribe – Veja ranking com 25 opções dos sonhos

Redação

09/09/2022



O Secret Bay, na Dominica, o Jade Mountain, em St. Lúcia, e o Palm Island Resort, em São Vicente em Gramadas, foram eleitos os melhores resorts do Caribe e das Bahamas pelos leitores da publicação Travel + Leisure.

O ranking, que ao todo traz 25 hotéis, faz parte do prêmio World’s Best 2022, baseado na opinião dos leitores das mídias online e impressas da revista. Além dos melhores resorts do Caribe, foram selecionadas as 25 ilhas que todo mundo merece conhecer, as melhores cidades da América Latina, o melhor hotel do mundo e os melhores resorts da América do Sul, entre outras listas.

Secret Bay, o melhor resort do Caribe

Basta ver uma das imagens do Secret Bay, como a que ilustra este post, para entender porque ele está no topo do ranking dos melhores resorts do Caribe. Encravado no alto de um rochedo, que se projeta sobre uma encosta acidentada na Dominica, o hotel funciona como uma espécie de vila privativa, que enche os hóspedes de mimo.

Ao todo, há 10 acomodações no estilo casa da árvore, com verde por todos os lados. Terraços com vista para o mar, piscinas privativas e amenities de luxo fazem parte do pacote.

Quem quiser passar o dia em uma praia acessível apenas por nado ou caiaque ou praticar mergulho. Ou, ainda, não fazer nada, curtindo apenas a beleza do litoral da Dominica.

Destaque ainda para as trilhas que levam a cachoeiras e o spa do empreendimento. Para poucos, o hotel tem diárias que partem de R$ 5 mil.

Os 25 melhores resorts do Caribe

Veja a lista completa dos 25 melhores resorts do Caribe divulgada no World’s Best 2022. Seis deles ficam na Jamaica. Clique nos nomes dos hotéis para conferir mais detalhes e fazer reservas.

Planeje sua viagem para o Caribe

Famoso pelas ilhas repletas de praias com areias finas e brancas banhadas por águas azuis e transparentes, o Caribe é um caldeirão de culturas. Ali, colonizadores franceses, ingleses, espanhóis e holandeses, entre outros, se misturaram a nativos e africanos para dar vida a lugares especiais, onde a alegria impera. Simpatia, festas, boa gastronomia e paisagens lindas o esperam na região.

Saber de tudo isso é importante na hora de planejar uma viagem para o Caribe. Como os costumes são diferentes nas diversas ilhas locais, sempre optamos por usar ferramentas ainda no Brasil que nos ajudam a comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e, principalmente, reservar hotéis. Além disso, organizamos com antecedência todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança, pagando parcelado e em real.

Nada é mais importante em uma viagem ao Caribe, no entanto, do que fazer um seguro viagem. Afinal, as despesas com saúde por lá são caríssimas caso ocorra algum imprevisto, e os planos vendidos no Brasil costumam ter preços bem em conta. Vale a pena também contar com um chip de viagem internacional que o permita acessar a internet em qualquer lugar, até mesmo na praia, relaxando.

Quando ir

Faz sol o ano todo no Caribe. Porém, na parte norte da região, há incidência de furacões entre o fim de junho e o início de dezembro. Nessa época, evite viajar para a região ou opte pelas ilhas situadas mais ao sul do Mar do Caribe, como Aruba e Curaçao. Em dezembro e janeiro, as praias ficam cheias e os preços sobem. Há muitos cruzeiros nessa época. Se quiser algo mais tranquilo, opte por viajar entre março e a primeira quinzena de junho.

Reserva de hotéis no Caribe

As ilhas e os destinos do Caribe são famosos pelos resorts pé na areia, muitos deles luxuosos e com sistema all inclusive. Mas há diversas outras opções na região, inclusive pousadas e campings. Quando programamos uma viagem para a região, gostamos de fazer pesquisas no Booking.com. Basta digitar o destino para ver as melhores opções de hospedagem listadas por avaliações dos usuários, estilo, preços e muito mais. Sempre tem fotos, o que ajuda bastante a escolha, além de um mapa que indica exatamente onde fica o estabelecimento. O passo a passo para fazer reservas antecipadas pode ser conferido aqui.

Clique aqui para reservar os melhores resorts do Caribe.