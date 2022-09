Jam.gg, de jogos retrô gratuitos, tem novidades; Blazing Chrome e No Heroes Here são destaques

Da Redação

09/09/2022 | 13:55



A Jam.gg, popular serviço gratuito de jogos multiplayer baseado em nuvem, anuncia a chegada dos primeiros jogos não retros na plataforma. Entre as novidades estão Blazing Chrome e No Heroes Here, desenvolvidos pelos estúdios brasileiros JoyMasher e Mad Mimic, respectivamente.

Ambos agora podem ser jogados gratuitamente por todos em play.jam.gg, juntamente com Dragon Drop, da Cloudy Games, que também já está disponível.

Além desses três jogos populares, a Jam.gg anuncia a chegada de outros sete games ainda este ano. A lista completa dos novos títulos está disponível abaixo.

Blazing Chrome (já disponível!)

Em Blazing Chrome, as máquinas dominam o mundo e os poucos humanos sobreviventes estão à beira do extermínio, sem capacidade para fazerem frente aos seus inimigos metálicos.

Dragon Drop (já disponível!)

Solte os dragões e não caia neste jogo de festa frenético para até 4 jogadores! Em Dragon Drop, você competirá em uma arena de xadrez, onde poderá usar o sopro de fogo para eliminar linhas de cubos e derrubar seus oponentes. Mas tome cuidado, ou você será o único a cair!

No Heroes Here (já disponível!)

No Heroes Here é um jogo frenético para até 4 jogadores em que você deve criar e usar diversos itens enquanto coordena sua equipe de Não-Heróis para defender castelos e sobreviver! …Ah, e salvar o reino no meio tempo também!

Eggnogg+ (disponível ainda este ano)

EGGNOGG+, um jogo arcade competitivo de imortais lutando com espadas até a morte.

Hidden In Plain Sigh (disponível ainda este ano)

Hidden in Plain Sight é um jogo de festa furtivo com multiplayer. Misture-se à multidão de personagens de IA e elimine os outros jogadores antes que eles eliminem você!

King Of The Hat (disponível ainda este ano)

Um jogo de plataforma 2D onde você luta com um chapéu! Jogue seu chapéu para atacar, defender e atrair oponentes. Mas cuidado! Se alguém pular no seu chapéu… você morre!

Move Or Die (disponível ainda este ano)

Move or Die é um jogo coletivo on-line ou local para até 4 jogadores com um ritmo frenético, onde as mecânicas mudam a cada 20 segundos. É a definição perfeita de um jogo destruidor de amizades.

Ruins of Mitriom (disponível ainda este ano)

Explore o continente em busca de Mitriom, antigos cristais de energia para alimentar as diversas melhorias de sua caravana (Habilidades, Bônus, Canhão na caravana etc). Gerencie dinamicamente seus recursos para adaptar suas habilidades de acordo com a situação.

Samurai Gunn 1 (disponível ainda este ano)

Samurai Gunn é um Bushido-brawler extremamente rápido para 2-4 jogadores. Cada samurai está armado com uma espada e uma arma, com apenas 3 balas por vida. Estratégia e reflexos rápidos são a chave para desviar as balas e cortar a cabeça de seus oponentes.

Tempo Quest (disponível ainda este ano)

O jogo é um Roguelike misturado com a revolucionária mecânica Dance Dance, para até 4 jogadores em modo cooperativo. Tudo estava indo como deveria estar em Tempo-City quando, vindo do nada, um exército de monstros apareceu. Ninguém soube explicar o que aconteceu!

“A chegada desses jogos na plataforma reafirma ainda mais o compromisso da Jam.gg em ser uma plataforma social para que as pessoas encontrem online e joguem títulos de sucesso”, diz Benjamin Devienne, co-fundador e CEO da Jam.gg. “A lista não para por aí. Ainda temos outros títulos previstos e a nossa biblioteca continuará em constante evolução”, conclui.

Lançada em maio deste ano, a Jam.gg surgiu como uma plataforma gratuita de jogos multiplayer, com um hub social que promete oferecer a possibilidade de jogar com amigos ou fazer novas amizades. Sem a necessidade de um console caro, uma conexão rápida de internet ou pagar por uma assinatura, qualquer pessoa pode acessar rapidamente um vasto catálogo de jogos em streaming para se divertir.

Todos os títulos disponíveis podem ser jogados no PC ou no celular – disponível apenas no navegador Chrome. Basta acessar o site oficial e efetuar o cadastro.