Saiba o que está programado para o segundo dia após morte de Rainha Elizabeth II

09/09/2022 | 13:11



Como tudo que acontece na realeza deve ser planejado, até a morte na família real tem protocolos a seguir. Após a morte da Rainha Elizabeth II na última quinta-feira, dia 8, todos se preparam para homenagens que seguirão pelos próximos nove dias.

Segundo informações da NBC News, nesta sexta-feira, dia 9, o caixão da monarca será movido para o salão de baile do Castelo de Balmoral na Escócia. O corpo da Rainha Elizabeth poderá ser velado por seus funcionários e súditos ao longo do dia.

Os outros palácios que também são propriedade da coroa inglesa, como o Palácio de Buckingham, devem receber decorações especiais com flores e tributos à Rainha Elizabeth. É esperado que milhares de pessoas prestem suas condolências à família nesses locais.

E, apesar do luto, o novo rei também deverá ter uma agenda lotada para poder cumprir seus compromissos. O Rei Charles III deve conversar com a Primeira Ministra Liz Truss e lançar um comunicado escrito e gravado para a TV, se direcionando a toda população britânica.

Ao meio-dia, no horário de Londres, os sinos de Abadia de Westminster, da Catedral de São Paulo e no Castelo de Windsor serão tocados em homenagem à rainha, além dos 96 tiros no Hyde Park e em outras localidades às 13 horas para marcar cada ano de vida vivido por Elizabeth.

Vale lembrar que é esperado que família real passe por um luto de sete dias, mas as homenagens continuarão até dia 18 de setembro. Ainda não há informações sobre a data oficial do funeral da rainha.