Silvio Santos é flagrado pintando cabelo e sobrancelha

09/09/2022 | 13:10



Silvio Santos está afastado dos palcos de seu programa no SBT, mas não deixa de se cuidar mesmo longe das câmeras. Um grande exemplo disso foi uma foto compartilhada nas redes sociais do apresentador Ratinho na última quinta-feira, dia 8.

Na publicação, o dono do baú aparece no salão de beleza do famoso Jassa, seu hairstylist há decadas. Mas na foto o que realmente chama a atenção é que Silvio Santos está de pijama e estava com tinta em seus cabelos e sobrancelhas.

Saudade do meu chefe, encontrei hoje no Jassa.

E claro, os fãs e vários famosos foram lá comentar a publicação e entre tantos elogios, uma fã questionou se ele estava se cuidado daquele jeito por conta do retorno das gravações, mas ninguém da família Abravanel respondeu a questão.