Parceria entre Motorola e Pantone traz quatro cores para Edge 30 Neo

A Motorola anuncia parceria com a Pantone, empresa especialista em tendências e análises de cores, para a concepção de smartphones com design premium. O primeiro fruto é o Motorola Edge 30 Neo, que ganha quatro tonalidades: Very Peri (Cor do Ano de 2022), Ice Palace, Black Onyx e Aqua Foam. Os modelos já estão disponíveis no e-commerce oficial pelo valor de R$ 3.499.

Ao longo da parceria, a Motorola terá acesso às tendências da Pantone, poderá conversar com especialistas do Pantone Color Institute e terá à disposição uma série de tons que representam o que há de mais em voga em design, inclusive as Cores do Ano da Pantone. Além disso, os designers da fabricante vão trabalhar junto com o instituto para incorporar novas estratégias e a psicologia das cores nos futuros lançamentos da marca.