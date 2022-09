Ex-secretário de Polícia Civil do Rio é preso por suspeita de corrupção

09/09/2022 | 11:11



O ex-secretário de Polícia Civil do Rio Allan Turnowski foi preso nesta sexta-feira, 8, em operação do Ministério Público do Rio. O delegado é investigado por organização criminosa e envolvimento com o jogo do bicho. Ele havia se afastado do cargo para tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2022. Outro policial, o ex-diretor da Divisão de Homicídios, Antonio Ricardo, candidato a deputado estadual, foi alvo de busca e apreensão na mesma ação.

Turnowski foi preso em casa. Os mandados foram pedidos pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do MP fluminense. Os mandados foram expedidos pelo juiz Bruno Rulière, da 1ª Vara Criminal Especializada. A reportagem ainda não localizou a defesa dos policiais.

O ex-secretário foi detido em consequência das investigações sobre o delegado Maurício Demétrio, preso desde o ano passado e acusado de corrupção. Demétrio é investigado sob suspeita de forjar operações para incriminar adversários.

Turnowski chefiou a Polícia Civil fluminense pela primeira vez entre 2010 e 2011. Foi no governo de Sérgio Cabral (MDB), quando a corporação era subordinada à Secretaria de Segurança. Ele deixou o cargo por causa de investigação da Polícia Federal sobre suposto vazamento de uma operação. O inquérito foi arquivado por falta de provas. O delegado alegou inocência.

Em 2020, Turnowski voltou ao cargo, elevado a secretário. A Secretaria de Segurança foi extinta no governo de Wilson Witzel (hoje no PSC), e as polícias Civil e Militar viraram secretarias independentes. O delegado disputa as eleições pelo PL.